Az MNB közzétette a pénzügyi intézményeknek szóló zöldajánlásának felülvizsgálatát, amelyben a 2021. áprilisi tervezetét több helyen is pontosította. Az ajánlás részben új elvárásokat fogalmaz meg az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázatok kezeléséről, emellett konkrét határidőket szab meg ezek teljesítésére. A teljesítést három különböző időponttól várja el az MNB, az egyszerűbbeket és/vagy legfontosabbakat 2022. szeptember 15-től, a kicsit nehezebben teljesíthetőket 2023. július 1-jétől, a többit 2025-től.

Általános, átfogó változások

Az ajánlás címzettjeit a jegybank kiegészítette, így a magyarországi székhellyel rendelkező hitelintézetek mellett már expliciten vonatkozik az EGT-országokon kívüli országban székhellyel rendelkező (harmadik országbeli) hitelintézetek magyarországi fióktelepeire is.

Az új ajánlás több ponton is kitér a tudástárként működő www.zoldpenzugyek.hu weboldalon megtalálható Pénzügyi szervezeteknek, Kutatóknak szóló és Zöld jogtár rovatok figyelemmel követesére. Ezek a webhelyek valóban tartalomgazdagok, az ott található dokumentumok jól segítik a listázott elvárások megvalósítását.

Az ágazati jogszabályok csoportja kiegészült az EU Taxonómia-rendelettel, emellett a kapcsolódó felügyeleti szabályozó eszközök előírása is bővült.

A jegybank pontosítja a környezeti kockázatok veszélyét, és rögzíti, hogy nem minden környezeti kockázat az éghajlatváltozással van összefüggésben, például bizonyos mezőgazdasági tevékenységek előidézhetik az élőlények pusztulását. Kiemeli, hogy a biodiverzitás csökkenése járhat fizikai vagy átállási kockázattal is, például megemelkedhetnek a beporzás költségei, vagy csökkenhet a természetes ellenálló képesség, amelyek mind gazdasági-pénzügyi veszteséget okoznak a vállalkozásoknak, és a fogyasztói preferenciák emiatt bekövetkező változása további kockázatokkal járhat.

Az MNB a több ponton módosította a már ajánlott intézkedéseket.

Az üzleti modellt, stratégiát érintő kiemelt változások

Az éghajlatváltozással és a környezeti kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos szempontokat az eddig elvártnál pontosabban kell meghatározni. Ezeket a szempontokat részletesen és dokumentáltan be kell építeni a stratégiába és az üzleti tervbe, valamint a pénzintézet kockázati étvágyának meghatározásába. Az új ajánlás elvárja, hogy az alkalmazott adatok, feltevések, módszerek jól kidolgozottak és dokumentáltak legyenek. Ehhez

a hitelintézeteknek azonosítaniuk kell a főbb éghajlatváltozással, környezeti kockázatokkal és lehetőségekkel kapcsolatos versenyelőnyöket, sebezhetőségi pontokat és a megvalósításhoz kapcsolódó főbb kockázatokat,

és ezeket részletesen le is kell írniuk, dokumentumokkal alá kell támasztaniuk.

A pénzintézeteknek azonosítaniuk kell az üzleti környezet részét képező, az éghajlatváltozásból és a környezetkárosodásból fakadó rövid, közép- és hosszú távú (legalább tíz évre szóló) kockázatokat és lehetőségeket, emellett meg kell határozniuk, mely éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatok lényegesek a fenti időtávban.

A vállalatirányítást érintő kiemelt változások

A vállalatirányítási szabályok kapcsán az új ajánlás inkább csak pontosításokat, részletesebb meghatározásokat tartalmaz, például a képzésekre, tudásra vonatkozóan nemcsak a vezetők, hanem a kapcsolódó szakterületek munkavállalói számára is, és magában foglalja a szemléletformálás elősegítését.

Mindezek mellett az új szabályok nagyobb fókuszt helyeznek a megfelelően dokumentált belső folyamatokra. Ilyen kapcsolódó elvárás, hogy a belső ellenőrzés során az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatokra felkészüljenek, érdemben és rendszeresen vizsgálják a felállított célkitűzések teljesítését. Ennek érdekében előírták, hogy a vezető testület félévente jelentést kapjon a Zöld Ajánlás akcióterv végrehajtásáról.

A kockázatkezelést érintő kiemelt változások

A felügyelet az új ajánlásában azt is elvárja, hogy a hitelintézet határozza meg a környezeti szempontból fenntartható hitelezési tevékenységének céljait, sztenderdjeit. Ennek egy eleme, hogy a hitelakta tartalmazza az ügyfelek és a partnerek éghajlatváltozással kapcsolatos kockázat átvilágításának elemeit, és a hitelkockázat-vállalási döntés dokumentációja is tartalmazza az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázati átvilágítás eredményét, valamint az e kockázat csökkentésére vonatkozó szerződési, folyósítási feltételeket.

Az új ajánlásból kikerült az a rendelkezés, hogy a klímakockázatokat be kellene építeni a csődvalószínűség- (Probability of Default) és a csődveszteség- (Los Given Default) mutatókba. Ezeket a számításokat a bankok maguk végzik, intenzíven keresve ehhez a legjobban felhasználható és szignifikáns adatokat, a jegybank pedig elfogadta, hogy ezek nem feltétlenül a klímakockázati mutatók közül kerülnek ki, hiszen azoknál az adatok tartalma is változatos minőségű.

Az MNB még egy ponton finomította korábbi ajánlását, és már nem elvárja, hanem csak ajánlja, hogy a múltbéli tényadatok és az előretekintő becslések kombinációja alapján a bankok kísérjék figyelemmel az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázati kitettségek aktuális adatait, lehetőleg számszerű mérőszámok formájában.

A működési kockázat vizsgálatában új elvárás, hogy a hitelintézeteknek a működési kockázatkezelési keretrendszerben tekintettel kell lenniük az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokra, ideértve az átállási kockázatokat is.

Ennek keretében például a veszteségadat-gyűjtésnek ki kell terjednie legalább azokra az éghajlatváltozás miatt bekövetkező veszteséggel járó eseményekre is, amelyek hatása kimutatható a számviteli nyilvántartásokban, szcenárióelemzések keretében fel kell mérni a működési kockázatokra ható éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti események kockázatát, és ki kell dolgozni az e kockázatok mérséklésére vonatkozó eljárásokat.

A teljes körű SREP (jegybank által végzett részletes tőkeigény felmérés) alá tartozó hitelintézetektől (jellemzően a nagybankok) elvárja majd, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos és a környezeti kockázatokat érzékenység-, forgatókönyv-elemzés és stressztesztelés elvégzésén keresztül egyaránt értékeljék, és a jegybank kötelezővé tette azt is, hogy az összes felügyelete alá tartozó intézmény több forgatókönyv figyelembevételével mérlegeljen.

Az MNB célja az egyértelmű iránymutatás a zöldpénzügyek kapcsán, egyre több intézkedése, elvárása, ajánlása jelenik meg e tárgyban, így a pénzügyi szektoron keresztül nagy hatást tud gyakorolni a reálgazdasági szereplők működésére. A pénzintézetek ezen ajánlásokat követve időben fel tudnak készüli a fenntarthatósági kockázatok kezelésére, és mielőbb azonosítani tudják a fenntarthatósági transzformáció nyitotta üzleti lehetőségeket is.