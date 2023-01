Az Igazságügyi Minisztérium (IM) szakmai irányításával működő hazai állami fogyasztóvédelem 2023-ra tervezett célellenőrzéseiről a tárca által működtetett ún. Fogyasztói Portálon olvashatnak az érdeklődők: az IM 2023. évi Fogyasztóvédelmi Hatósági Ellenőrzési és Vizsgálati Programja (EVP) című dokumentumban idén a korábbi évekhez képest jóval kevesebb, ám teljesen új hatósági fókuszpontokat megjelenítő célellenőrzésekkel találkozhatnak a vállalkozások. Az idei évre meghirdetett hivatalos ellenőrzési Program 33 pontba szedve sorolja fel a célkeresztbe kerülő ellenőrzési területeket, termékköröket, iparágakat, összhangban egyrészt a hazai fogyasztóvédelmi politika deklarált prioritásaival, mint például a gyermekvédelem, a digitális fogyasztóvédelem, másrészt a legutóbbi fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabálymódosításokkal. Utóbbiakból a „család” külön védendő alanyi körkénti nevesítése a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kapcsán mindenképp kiemelést érdemel a Program bemutatását megelőzően.

Fotó: Shutterstock

Nem meglepő módon idén már nemcsak a gyermekek, ill. generálisan a fogyasztók, hanem a családok fogyasztóvédelmi szempontú fokozott védelmével is számolnia kell a cégeknek: kiemelt felelősséggel kell eljárniuk, ha észszerűen előre látható számukra, hogy kereskedelmi gyakorlatuk alkalmas a családok döntéseinek befolyásolására. Lássuk, mit ellenőriznek 2023-ban az általános hatáskörben eljáró fogyasztóvédelmi hatóságok, vagyis a kormányhivatalok.

Mint minden évben, 2023-ban is sor kerül a veszélyes termékek, a vámriasztással érintett termékek laboratóriumi, vagyis termékbiztonsági szempontú vizsgálatára, ahogy a dohánytermékek forgalmazásának ellenőrzésére és a cigaretták kátrány, nikotin és szén-monoxid hozamának vizsgálatára is.

Az irányadó jogszabályok jelentős módosulása és a nem éppen fényes korábbi ellenőrzési eredmények miatt

ellenőrzési fókuszban marad a szavatossági és jótállási igények intézési rendje, és idén is célkeresztben marad a greenwashing, avagy az ún. zöldre festés, valamint a hagyományos és az online kereskedelmi értékesítés.

Régi ismerős az előrecsomagolt termékek nettó tömegének, továbbá az ún. szezonális termékeknek a fogyasztóvédelmi ellenőrzése, ahogy a közszolgáltatók panaszkezelési gyakorlatát és telefonos ügyfélszolgálatát, honlapjait is ismételten, idén is ellenőrzik majd. A kettős minőség ellenőrzésére, a kozmetikai termékek és a játékok laboratóriumi vizsgálatára szintén sor kerül 2023-ban, de megvizsgálják a „specifikus csoportoknak” szánt élelmiszereket is, amelyek kapcsán szélesedett a hatósági fókusz, hiszen tavaly csak a glutén-, és laktózmentes termékek kerültek nevesítésre. Tavaly a kaland-, kondi-, és aquaparkok,

idén a „szórakoztatási célú berendezések és szórakozási célú sporteszközök” üzemeltetési feltételeinek ellenőrzésével számolhatnak a vállalkozások,

méghozzá „a biztonságos családi kikapcsolódás” védelme érdekében. A családok védelmének prioritáskénti kezelését hivatott hangsúlyozni „a családok védelme érdekében a gyermektáborok és sítáborok ellenőrzése” elnevezésű célellenőrzés is.

Nóvumként üdvözölhetünk számos témavizsgálatot, így a magyar nyelv védelmét szolgáló előírások alkalmazásának, valamint a gyermekek testi és lelki integritásának védelmét szolgáló előírások megtartásának ellenőrzése, csakúgy, mint az ideológiamentes kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése olyan ellenőrzési programpontok, melyekkel korábban nem találkoztunk.

Kiemelten kerül sor 2023-ban a gyermek és fiatalkorúakat védő reklámszabályok megtartásának ellenőrzésére, és a különösen érzékeny társadalmi rétegeket célzó megtévesztő kereskedelmi kommunikáció ellenőrzése című témavizsgálat szintén a fogyasztók egyes – pl. a koruk, vagy fizikai állapotuk miatt fokozott védelemre jogosult – csoportjai irányában közreadott reklámokat, tájékoztatásokat veszi hatósági célkeresztbe. Mindeközben a megfelelés eleve nem könnyű, tekintve, hogy a megtévesztésmentes kommunikáció a reklámozandó termék helyes kategorizálásával, a fogyasztói célcsoportot képező egyén vagy csoport viselkedésének és asszociációinak pontos modellezésével, valamint a speciális mellett az általános reklámszabályok maradéktalan betartásával biztosítható. Új ellenőrzési terület az állateledelt és állatfelszerelést értékesítő üzletek köre, az adattörlő címkékkel kapcsolatos előírások, valamint a gyermekeknek szánt farsangi és halloween maszkok, parókák és jelmezek termékbiztonsági vizsgálata.

Fotó: Shutterstock

Összességében, bár a meghirdetett 33 célellenőrzés fele ismerős korábbi évekből, az idei Ellenőrzési Programból kiemelést érdemel, hogy számos új hangsúlyt és fókuszpontot hoz, meglehetősen tág mozgásteret biztosítva a hatóságoknak. Emellett pedig, a korábbi évekből áthozott témavizsgálatokat illetően is mindenképp javasolt az érintett vállalkozások körültekintése, hiszen a dinamikusan fejlődő fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályok új elvárásainak tükrében indokolt lehet a napi működésük legújabb fogyasztóvédelmi kockázatait mihamarabb beazonosítaniuk. Jó felkészülést és boldog új évet!