Aki ráveszi magát, hogy egy kicsit is böngésszen a bankok honlapjain, hamar ráakad azokra az ajánlatokra, amelyekben a hitelintézetek szinte csak a bankszámlanyitásért cserébe tízezreket osztogatnak. Még jövedelmet, hűségidőt is alig kérnek érte cserébe.

Ez a fajta pénzosztogatás korábban teljesen ismeretlen volt a bankszámlák között. Még szerződött közvetítő partnernek, a bankszámlanyitásokért is sokszor csak filléres jutalékokat adtak a bankok, pár száz, esetleg néhány ezer forintot. Ezen a piacon valahogy sosem voltak annyira aktívak a hitelintézetek, mint a fintechek.

Lakossági ügyfelek kapnak tízezreket

Aztán jött az Európai Unió által kötelezően előírt díjkimutatás, amely megváltoztatta a bankok hozzáállását. Ez egy kijózanító dokumentum, ugyanis csak a hitelintézetnek fizetett díjakat, jutalékokat és költségeket, kamatokat mutatja ki egy naptári évre vonatkozóan. Nem teszi mellé az ügyfél forgalmát, költéseit, csak a banknak fizetett költségek és a tőle esetleg kapott kamatok szerepelnek rajta, oldalakon keresztül gondosan részletekre bontva. Az ügyfélnek kötelező kiküldeni vagy az elektronikus postaládájába kézbesíteni.

Az utóbbi időben nagyon kiteljesedett ez a piac, több hitelintézet is 20-30 ezer forintokat ad egy bankszámlanyitásért és akár ennek többszörösét is további ügyfelek ajánlásáért. A pénzből nem csak az ajánló, az ajánlott is kap.

Az üzleti ügyfelek is kapnak a pénzesőből

Az üzleti bankszámlák világa általában jóval kevesebb akcióval kecsegtet (vagy legalábbis ezekről ritkábban lehet olvasni). A konzervatívabb ügyfélkörből adódóan viszonylag kevés az innováció a lakossági szolgáltatásokéhoz képest, és egy érezhetően kisebb árversenyt láthatunk – az üzleti ügyfelektől azért minden bank határozottan jobban elkéri a pénzt, mint a lakosságtól.

Viszont már itt is felütötte a fejét a pénzosztogatás.

Az Erste Bank Telekommal mostani közös akciójában dupla ideig, azaz a cégbejegyzéstől számított 3 helyett 6 hónapig igényelhető a Jólinduló számlacsomag. A piacon az Erste most ingyen kínált szolgáltatásaihoz (díjmentes számlavezetés és 12 hónapig átutalás csak a pénzügyi tranzakciós illetékért, illetve első éves díjtól mentes bankkártya) hasonló vállalkozói csomagok éves banki költsége mintegy 100-150 ezer forintra rúg. Ehhez a Telekom által nyújtott kedvezmények (havidíj-mentes mobilinternet 6 hónapon át és négyszer gyorsabb Üzleti Net 1000/1000 csomag 6 hónapon át a belépő szintű Üzleti Net 250/70 havi díjáért) további 100-150 ezer forintot hozzátesznek. Összesen tehát akár 300 ezer forintos megtakarítást is elérhetnek az induló vállalkozások az első üzleti évükben most ebben az akcióban.

A MagNet Bank a vállalati bankszámlát nyitó ügyfeleire is kiterjesztette azt a promócióját, amelynek keretében bankszámlanyitásért e-roller nyerhető. Minden 100. (kivéve minden 1000.) új számlanyitó egy e-rollert kap ajándékba a banktól, minden 1000. új számlanyitó pedig egy e-kerékpár nyertese lesz.

A CIB Bank a kisvállalkozói ügyfeleinek is biztosítja az ügyfélajánlási promócióját, az új lakossági ügyfelekért 20-20 ezer, az új kisvállalati ügyfelekért pedig 30-30 ezer forintot kap az új ügyfél és az üzleti ügyfél ajánlója.

Kisvállalati ügyfélajánló programot nyitott a Raiffeisen Bank is, ahol az új kkv-ügyfelek ajánlásáért – a cég árbevételétől függően – 30-60 ezer forintban részesül az ajánló. További 10 ezer forint jóváírás jár, ha az ügyfél POS-szolgáltatást is igényel a banknál. A kisvállalati ajánlott ügyfél 30 ezres jóváírást kap, ha a számlanyitást követő első hónapban teljesíti az általa választott számlacsomag díjmentes számlavezetésre vonatkozó feltételeit.

Az MKB Banknál 50 ezer forint visszatérítés jár azoknak az új kisvállalati ügyfeleknek, akik vállalják, hogy a számlanyitást követő második hónap végig legalább 5 alkalommal megterhelik a számlájukat, amelyhez bankkártyát is igényeltek. Új ügyfél az lehet, akinek az éves nettó árbevétele nem haladja meg a 300 millió forintot, vagy legkorábban 2022-ben alapított vállalkozásként még nincs lezárt üzleti éve.

Banki kedvezmények is járnak

Amellett, hogy ajándékokat vagy bevezetési kedvezményeket adnak a bankok, bizonyos díjakat is elengednek.

A CIB Bank nem számít fel banki díjat legalább az év végéig a NAV felé indított átutalások után.

Az Erste Banknál ugyancsak banki díj nélkül utalhatnak a vállalkozók bárhová, nem csak a NAV felé, a számlanyitást követő első 6 hónapban.

A Gránit Banknál a Gránit Vállalkozói Alapszámla 2 számlacsomagban a havi első 5 átutalás akció nélkül is banki díjtól mentes.

A K&H Banknál ugyanúgy a havi első 5 vagy 10 átutalás banki díjtól mentes egyes számlacsomagokban.

Az MKB Banknál 1 évig kedvezményes a NAV-számlákra indított átutalás.

Az OTP Banknál a Kisvállalkozói Start számlacsomag kedvezményes időszakában a havi első két elektronikus, bankon kívüli átutalásnál ugyancsak nincs banki díj.

A Raiffeisen Banknál ugyancsak banki díj nélkül utalhatnak a vállalkozók az első 6 hónapon keresztül bárhová, az első 12 hónapon keresztül pedig a NAV felé.

Ezek a kedvezmények valószínűleg nem annyira fontosak a vállalkozói ügyfeleknek a választásban, mint a lakosságnak, de azért nem is lényegtelenek.

Úgy tűnik azonban, hogy az utóbbi időszakban a lakossági ügyfelek mellett a vállalkozók is tartósan értékesek lettek a bankok számára, ezért olyan akciókat, nyereményjátékokat indítanak, amelyek kifejezetten ennek az ügyfélrétegnek szólnak, vagy legalábbis nekik is.

Érdemes élni velük!