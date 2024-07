Komoly dilemma előtt az OPEC

Emellett életben van egy Szaúd-Arábia, Oroszország és az Egyesült Arab Emírségek által önkéntesen vállalt termeléscsökkentés, amely összesen napi 1,66 millió hordót jelent, ennek 2024 decemberében kellett volna lejárnia, de a legutóbbi ülésen ezt is meghosszabbították egy évre.

Továbbá a szervezet 2024 januárjában egy újabb önkéntes alapú termeléscsökkentést jelentett be, amelynek június végével kellett volna lejárnia, de szeptemberig meghosszabbították ezen az ülésen, majd fokozatosan kivezetik az azt követő 12 hónapban. Szaúd-Arábia viszont fenntartotta a jogot, hogy ezt megváltoztassa, amennyiben a piaci dinamikák a tervektől eltérően alakulnak.

A három termeléscsökkentési akcióterv összesen napi hatmillió hordót tesz ki, ami a globális kínálat mintegy 6 százalékát jelenti. Az OPEC-döntés előtt a piac arra számított, hogy a kartell a harmadik önkéntes termelés-visszavágási akciótervet is meghosszabbítja legalább egy félévre, de akár 12 hónapra is változatlanul. Így a fokozatos feloldás híre negatívan hatott az olajpiacra a bejelentés után, hosszú hónapok után így, ha ideiglenesen is, de 80 USD/hordó alá esett a Brent típusú olaj ára.

Mindent borított a palaolaj

Az OPEC először 2014 körül szembesült a fent már részletezett árképzési dilemmával, akkor az olajárak alacsonyan tartása mellett döntött, hogy elfojtsa az Egyesült Államokban zajló nem konvencionális olajipari forradalmat. Ez végül nem zárult sikerrel, mivel az amerikai termelőknek sikerült technológiai fejlődéssel csökkenteniük a kitermelés önköltségét. Ennek köszönhetően

az Egyesült Államok mára közel önellátó olaj terén, ami komoly változásokat hozott a geopolitikában, és lehetővé teszi, hogy agresszívabb külpolitikát folytasson.

Másodjára 2020 elején szembesült a dilemmával az OPEC/OPEC+. Ekkor komoly vita alakult ki Szaúd-Arábia és Oroszország között. Szaúd-Arábia termeléscsökkentést akart, hogy növelje az olajárat. Oroszország ellenezte ezt, félve az amerikai olajipar térnyerésétől. Sok mai döntése az Egyesült Államoknak szóba se jöhetett volna, amikor 60 százalékban olajimportra szorult az ország. Majd aztán ahogy kitört a Covid, Oroszország és Szaúd-Arábia megint gyorsan közös nevezőre került az olajtermelés csökkentésének kérdésében.