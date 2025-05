Kiemelkedő személy- és áruforgalom a légi közlekedésben

A légi szállítás a nagyobb értéket képviselő áruk szállítása esetén jelentősebb. Az e-kereskedelem térnyerése, illetve a tengeri szállítás kapacitásainak telítődése előre vetíti a légi szállítás térnyerését a kisebb értéket képviselő tömegáruk szállítmányozásában is, ez a lehetőség ráirányítja a figyelmet a kapacitásfejlesztésre. Az áruszállítás kisebb törést szenvedett el a pandémia következtében, mint az utasforgalom. Magyarország esetében a döntő áruforgalmat lebonyolító Liszt Ferenc repülőtéren az elmúlt években megvalósított fejlesztések jelentős mérföldkőnek tekinthetők (a jövőbeli tervek között szerepel a békéscsabai reptér fejlesztése is, amely regionális szerepet töltene be a légi áruszállításban). Ezek a beruházások a globális trendektől eltérően alakították a légi áruszállítási teljesítményt. A 2024-es áruforgalom (237 ezer tonna) mintegy kétharmadával több, mint az egy évvel korábbi, a 2019. évinek pedig csaknem 2,5-szerese. Ez a növekedés a légiáru-kezelő központok jelentős fejlesztésének köszönhető (pl. Cargo City), és a cargoforgalom további bővülését vetíti előre.

A Budapest Airport adatai szerint az idei év első két hónapjának a teljesítménye mintegy 50 százalékkal túlmutat az egy évvel korábbin, amivel Budapest Bécset és Münchent is megelőzte az itt kezelt áruk mennyiségét tekintve. Hazánk légi áruszállítási teljesítménye az uniós tagországok együttes teljesítményének mintegy 1 százalékát teszi ki.

A forgalom mennyisége a V4-országok közül Magyarországon volt a legmagasabb már 2023-ban is.