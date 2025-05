A fekete hattyúk tava: gondolatok a spanyol és portugál áramkimaradásról

Mi lehet a második üzenet? Május 2-án a portugál energiaminiszter-asszony bejelentette, hogy a spanyol és portugál határon nem indítják újra az áramkereskedést. A sajtó úgy kommentálta ezt a döntést, hogy na most aztán Portugália megmutatja az EU-nak, hogyan kell egy elektromos rendszert egyedül jól működtetni. Tenisznyelven, itt egy kettős hiba történt: rossz a lépés és rossz az irány is. Ha az EU energiapolitikájának volt valaha közös, mindenki által elfogadott alapelve, akkor az pont az volt, hogy a határkereskedelmet áramban és gázban is támogatni kell. Ez a gondolat 1998 őszétől (első „cross-border” üzlet két áramkereskedő között az EU-ban) a 2019-es nagy direktíváig (EU 2019/943 ) ott volt minden energiapolitikai döntés mögött. Ezt a spanyol és portugál áramkimaradást kihasználni az „összekapcsolt EU-rendszerek” alepelv megtámadására nem biztos, hogy a legjobb stratégiai lépés. Az európai energiaipar jövője pont a minél jobb és hatékonyabb összekapcsolásban (interconnection) van és nem az összekapcsolt rendszerről való lecsatlakozásban. Magyarország szempontjából a nemzeti elektromos hálózatok összekapcsolása különösen fontos. Mint fent említettem, a magyar elektromos termelés belső struktúrája nem ideális: ha süt a nap, túl sok áram van az országban és exportálni kell, viszont hajnalban és este több a hazai fogyasztás, mint a termelés, és beindul az import.

Ezért különösen fontos az, hogy minden környező országgal van nemzetközi elektromos összeköttetése a MAVIR-nak: ez a magyar határkereskedelem EU-szinten is jegyzett sikertörténet.

Reméljük, a magyar döntéshozók nem követik a fent említett portugál döntést és marad az iparági konszenzus a határkapacitások kiemelt fontosságáról.