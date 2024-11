Tisztább levegőt is hoznak a jövő szállítói

Mindemellett a puszta számok is magukért beszélnek: az egyik nemzetközi piacelemző vállalat prognózisa szerint az elektromos haszongépjárművek globális piaca a 2024-es 70,9 milliárd dollárról 2030-ra 255,6 milliárd dollárra növekszik, ami közel 24 százalékos átlagos éves növekedési ütem.

Ezek után mi a helyzet Magyarországon? Erre voltunk mi is kíváncsiak a Siemens Zrt.-nél, ezért az elmúlt hónapokban, egy felmérés keretében, 150 hazai logisztikai céget kérdeztünk meg arról, hogy állnak, és mit terveznek az elektrifikáció terén. A válaszadók szinte egyhangúlag azon a véleményen voltak, hogy az áruszállítás zöldítése elkerülhetetlen, 20 százalékuk már a következő öt évre vonatkozó terveket is kidolgozta. Elektromos flottával azonban a megkérdezettek alig 10 százaléka rendelkezik, és az is nagyrészt személyautókból áll. A jövőkép és a jelen állapot között tehát elég nagy a távolság, aminek áthidalásához a résztvevők többsége támogatásokra támaszkodna.

A kezdeti beruházás költségeiben látja ugyanis az elektrifikáció legnagyobb gátját több megkérdezett cég is, és az átállás elindításához az infrastruktúra-költségek akár kétharmadának átvállalására is szükségük lenne. De nem csak ez jelenthet kihívást: egy elektromos flotta zavartalan működéséhez a villamos hálózatot is fel kell készíteni, a töltőállomásokat pedig üzemeltetni kell, ami a logisztikai cégeknek teljesen új terület.

Az eredmények tehát arra mutattak rá, hogy az átállást sokak számára az gyorsíthatná meg, ha ezeket a tervezési, üzemeltetési és karbantartási feladatokat ki tudnák szervezni egy ezen a területen jártas vállalatnak. A megtérülési időt pedig úgy rövidíthetik le a logisztikai vállalatok, ha a korábban már említett megoldással, a telephelyen termelt és a közcélú áramhálózatba vissza nem táplálható napenergiát hasznosítják a töltéshez.

Nincs egyedül tehát az, aki úgy látja, az e-logisztika térnyerése Magyarországon is elkerülhetetlen. Követendő példákban, kezdeményezésekben nincs hiány. Világszerte számos városban, például Londonban, Los Angelesben vagy Madridban vannak már zéró kibocsátású, zöld szállítási zónák, amelyek több tízmillió lakos egészségét védik. De nem is kell ilyen messzire menni: Bécsben egy kísérleti projekt keretében a részt vevő cégek önként vállalták, hogy a belváros adott kerületeibe csak zéró emissziós haszonjárművekkel hajtanak be. Ráadásul a több mint 500 globális nagyvállalatot tömörítő Climate Group EV100, illetve EV100+ kezdeményezései keretében a tagok vállalása, hogy 2030-tól kizárólag nulla kibocsátású közepes haszongépjárműveket szereznek be, 2040-ig pedig a teljes flottájukat lecserélik. Így a következő évtizedtől már az elektromos szállítás válhat alapértelmezetté.