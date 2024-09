„Olyan fejlődésen mehet át egy év alatt az új, hazai fizetési ökoszisztéma, amekkorához a bankkártyáknak még egy évtized kellett”

Ha a globális fizetési forgalmat nézzük, minden okunk megvan az optimizmusra. A QR-kódos fizetés most Ázsiában a legelterjedtebb: egyes országokban – például Kínában, Szingapúrban vagy Vietnámban – már több száz millió felhasználó milliárdos nagyságrendben használja ezt a fizetési módot. Nyugaton viszont a bankkártya a domináns: az elektronikus fizetési forgalom nagyjából kétharmadát két kártyatársaság, a Visa és a Mastercard bonyolítja le. Nálunk szintén a bankkártya a meghatározó az elektronikus fizetéseknél, ám ha az ügyfelek megismerik az új lehetőséget, és hozzá is szoknak, akkor gyorsan megszeretik majd és használni is fogják. Persze a kereskedőkön is sok múlik, hiszen nekik is át kell állniuk az új megoldások használatára.

Az utóbbi kapcsán érdemes felidézni, hogy az elektronikus fizetési forgalom hogyan fejlődött Magyarországon. Az első bankkártya 1988-ban jelent meg a piacon, és 2000-re addig jutottunk el, hogy kb. 20 ezer elfogadóhelyen lehetett fizetni vele és a nagyjából 100 millió bankkártyás tranzakció 80 százaléka ráadásul készpénzfelvétel volt. 2010 környékén már 50-60 ezer elfogadóhelyen 200 millió tranzakciót regisztráltunk, 2020-ra viszont már eljutottunk a 140 ezer elfogadóhelyig, és az egymilliárd kártyás vásárlási tranzakcióig.

Meggyőződésem ugyanakkor, hogy a qvikes fizetés ennél jóval gyorsabban elterjed majd: ennek főként az az oka, hogy a technológia ma már gyorsabban beépül a mindennapokba, és az ügyfeleket is sokkal könnyebb elérni, ezért sokkal hamarabb ki tud alakulni a kapcsolat a kereskedő vagy a számlakibocsátó és az ügyfél között.

A kezdeti érdeklődés mekkora?

Az indulás napján már több száz kereskedő bekapcsolódott a rendszerbe, és az a várakozásunk, hogy az a két banki szereplő, amelyek már a nyújtják ezt a szolgáltatást a kereskedőknek, október végére hozzávetőleg 15 ezer kereskedőnél elérhetővé teszi a qvik fizetést. Ez azt jelenti, hogy év végéig gyakorlatilag elérhetjük azt az elfogadói kört, amekkorát tíz év alatt sikerült a bankkártyánál. Ehhez persze az is hozzájárul, hogy most már jóval fejlettebb a technológia: első körben nyilván az online kereskedők kapcsolódnak majd be, hiszen náluk egyszerűbb a rendszert telepíteni. A fizikai boltokban már bonyolultabb a helyzet, hiszen náluk kasszarendszerekbe kell integrálni ezt a megoldást, és valahol meg is kell azt jeleníteni – például POS-terminálon, okostelefonon –, aminek a fejlesztése nyilván hosszabb időt igényel. Ezzel együtt a boltokban is megindultak a fejlesztések, tudunk több nagy kereskedőről, ahol ez tervben van, és biztos vagyok abban, hogy mához egy évre már jó néhány ismert áruházláncnál elérhető lesz valamelyik qvikes fizetési megoldás.