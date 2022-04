Fontos döntések várhatóak a kormányülésen

– olvasható Orbán Viktor Facebook-posztjában.

Gulyás Gergely november 11-én a kormányinfón jelentette be, hogy november 15-től három hónapra befagyasztják és 480 forintos áron rögzítik az benzin és a gázolaj árát. Ezt később meghosszabbították, jelen állás szerint legalább május 15-ig velünk marad a benzinárstop. Ráadásul a kormány február 28-tól 480 forintban maximálta az üzemanyagok nagykereskedelmi árát is, hozzájárulva ezzel a kiskereskedelmi benzinkutak versenyképesebb működéséhez. Ezzel párhuzamosan az üzemanyagok után fizetendő jövedéki adót is csökkentették, literenként 5-5 forinttal a benzinnél és a gázolajnál egyaránt.

A miniszterelnök január 12-én, Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette be, hogy a kamat- és üzemanyagárstop után jön az élelmiszerárstop is.

Mivel az energiaárak emelkedése miatt egész Európában nőnek az árak, ezért a magyar kormány élelmiszerárstopot vezet be

– mondta akkor a kormányfő.

Az árszabályozás hat termék esetében lépett életbe, ezek

a kristálycukor,

a búzafinomliszt,

a napraforgó-étolaj,

a sertéscomb,

a csirkemell, valamint

a 2,8 százalékos tehéntej voltak.

Ehhez csatlakozott pár nappal később a csirke far-hát is.

Az élelmiszerárstop jól illeszkedik a kormány antiinflációs politikájába, a családokat ugyanis meg kell védeni

– hangsúlyozta a VG Podcastnak Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója. Hozzátette, hogy a korábban meghozott intézkedések – a rezsicsökkentés, az üzemanyagárak befagyasztása, a kamatstop – ugyancsak ezt a cél szolgálták.