Meghosszabbítja a kormány az üzemanyagra kivetette hatósági árat és az alapvető élelmiszerekre vonatkozó árstopot is - jelentette be Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a szombati kormányinfóm.

Fotó: Teknős Miklós / Magyar Nemzet

A tárcavezető úgy fogalmazott, hogy a kormány úgy látja, hogy

amíg a szankciók hatályban vannak, addig nem látszik, hogy reális esély lenne arra, hogy javuljon az energiahordozók árszintjének kérdése, ezért a rendkívüli helyzetre tekintettel a benzin- és élelmiszerárstopot meghosszabbítja.

Gulyás Gergely felhívta a figyelmet, hogy a december 31-én kifutó kamatstop kapcsán a kabinet szándéka az - és erről döntést is fognak hozni, hogy azt is legalább félévvel meghosszabbítják. Ezt azért közölte már most, hogy lehessen vele tervezni. Szerinte mindez azt jelenti, hogy a magyar családok számára továbbra is vannak olyan termékek, amik a válság előtti árszinten érhetők el, valamint a kamatokat is féken tudják tartani. Ez több tízezer háztartásnak jelent segítséget.

Azzal, hogy az üzemanyagárakat is féken tartják - Magyarországon a legalacsonyabb a benzin és a dízel ára Európában -, segíteni tudják a családok mindennapi megélhetését.

Arról is beszélt, hogy a rezsicsökkentést is az átlagfogyasztásig fenntartják, és az első számlák érkezése után az látszik, hogy összességében többen férnek bele a meghatározott átlagos mennyiségbe. Azzal, hogy nem piaci árat kell fizetni a gázért és az áramért, havi 150-180 ezer forintos támogatást ad a kormány a családoknak. A kormány minden megtesz azért, hogy olyan általános gazdasági helyzet legyen, és olyanok legyenek a magyar költségvetés adottságai, hogy ezeket az intézkedéseket fenntarthassák.

Ez egész Európa legnagyobb családtámogatási programja.

Az árstopok önmagukban is jelentős segítségek, de a rezsitámogatás egyedülálló, a gazdagabb országokban sincs ilyen fokú támogatás. Amennyiben a háború véget ér, vagy ha a szankciók legalább az energetikára megszűnnek, akkor rohamosan csökkenne az energia ára. A kabinet közgazdászokkal egyeztetve megalapozottan állítja, hogy ha az energetika területére alkalmazott EU-s szankciókat megszüntetnék, már másnap a felére esne a gáz és az olaj ára. A jelenlegi helyzet az európai gazdaságokra rendkívüli nehézségeket jelent.

Segítséget kapnak az energiaintenzív termelői kkv-k

A családok mellett az energiaintenzív tevékenységet folytató vállalkozások is komoly bajban vannak. A munkahelyek megvédése a legfontosabb, így az ilyen kkv-kat is meg kell védeni, erről a kormány programot fogadott el. A részletekről Nagy Márton azt mondta, hogy ez egy támogatási program, amely azokat a cégeket célozza,

amiknek az energiaköltsége a nettó árbevétele arányában 2021-ben elérte a 3 százalékot.

E fölött tekinthető egy vállalkozás energiaintenzívnek, ez egy uniós definíció. További fontos elem, hogy a feldolgozói, termelői kkv-kat célozzák. Ez vagy teáor-kód alapján dől el, vagy pedig az alapján, hogy az adott cég bevételének több mint 50 százaléka a feldolgozóiparból származik.

A program október 1-től indul és 2023 végéig tart.

Az egyik eleme a működési költségek támogatása, a másik pedig a beruházások támogatása. A pályázatokat a lebonyolító tárcának, az Ipari és Technológia Minisztériumnak kell benyújtani. A működési költségek támogatása egy három hónapra szóló - tehát október-december időszakra - számlakifizetést jelent. A tavalyi bázishoz képesti árnövekmény 50 százalékát vállalja át az állam az áram és a gáz esetében is.

A beruházásokat támogató elem a Széchenyi kártyaprogram keretén belül valósul meg. A kedvező kamatozású konstrukcióban a bankok 20-30 százalékos önerőt is kérnek a cégektől. Az állam az önerőre ad támogatást maximum 15 százalékig annak érdekében, hogy energiahatékonysági fejlesztésekkel hosszú távon is versenyképesek tudjanak maradni.

Cserében azt kérjük a kkv-któl, hogy őrizzék meg a munkahelyeket, és 2023 végére ne csökkenjen a jelenlegi foglalkoztatotti létszám 90 százalék alá

- hangsúlyozta Nagy Márton.

Előzmények

Kormányülést tartanak szombaton - derült ki Orbán Viktor miniszterelnök bejegyzéséből a közösségi oldalán.

A kormányfő azt írta, hogy "az elhibázott brüsszeli szankciók fojtogatják Európa gazdaságát. Mindent megteszünk, hogy kezeljük az európai energiaválság következményeit". Hogy pontosan milyen napirendi pontokról tárgyal a kormány, arról a 13 órakor kezdődő kormányinfón számol be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A VG csütörtökön írt arról, hogy komoly esély van arra, hogy a hétvégén, szombaton a kormány ülésezzen. Arra lehet számítani, hogy a fő témák között lehet az árstopok kérdése, mivel október 1-től kifut a határideje a hatósági áras üzemanyagnak és az árstopos alapvető élelmiszereknek. Erről előzetesen Palkovics László iparminiszter az Atv.hu-nak adott interjújában azt mondta, hogy

a benzinársapkáról szóló döntésnél azt kell elemezni, hogy a hazai kapacitás véges, mi pedig addig tudunk nyújtózkodni, az élelmiszerárstopnál pedig, hogy a hazai termelőkre milyen hatást gyakorol a fenntartása.

Ezen kívül biztosan szerepelni fog az uniós források kérdése, a hazai közintézmények helyzete a fűtési időszakban és az Európában dúló energiaválság is.