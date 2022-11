Az Országos Mentőszolgálatnak (OMSZ) 1026 mentőautója van, de van 270 egyéb járművük is, sőt, mint arról a VG is beszámolt, tavasztól már mentőkerékpáron is érkezhet a segítség. A kocsik átlagéletkora 5,69 év – közölte Győrfi Pál a VG érdeklődésére.

Mentőautók szolgálatban Fotó: Tóth Imre / Hajdú-bihari Napló

Ezer új mentőautó

A mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője a beruházásaikról és fejlesztéseikről nyilatkozva hangsúlyozta:

2010 óta több mint ezer új mentőkocsi érkezett az OMSZ-hez,

az idén pedig újabb 34 C típusú autó beszerzésére nyílt lehetőségük. Emellett már a jövő évi beszerzés előkészületei is folyamatban vannak, és mint a szakember hangsúlyozta: az alapgépjárműnél a megbízhatóság, a teljesítmény és nem utolsósorban a környezettudatosság lesz a fő szempont, a betegtérben pedig az ellátás legkorszerűbb lehetőségeit veszik figyelembe.

Korszerűsítik a mentőállomásokat

Emellett KEHOP-forrásból folyamatban van tizenhárom hazai mentőállomás energetikai korszerűsítése. Zajlanak a munkálatok

az OMSZ Bázis mentőállomásán, továbbá

Budafokon,

Hajdúnánáson,

Kaposváron,

Kiskunhalason,

Kunszentmártonban,

Mezőkövesden,

Pesterzsébeten,

Sajószentpéteren,

Salgótarjánban,

Sárváron,

Szabadszálláson,

Szarvason.

Emellett a nagykőrösi létesítményt is felújítják, de az arra vonatkozó közbeszerzési eljárás az ajánlattételi szakaszban van.

Ezeken a projekteken kívül az OMSZ megkezdte az idén a békéscsabai mentőállomás elektromos hálózatának a korszerűsítését és a sátoraljaújhelyi épület felújítását. Győrfi Pál egyúttal jelezte, hogy 2023-tól újabb állomások rekonstrukcióját tervezik.

Munkaruhák

Az OMSZ kommunikációs és PR-vezetője azt is elmondta, hogy egy hároméves szerződés alapján a kivonuló kollégáik számára mintegy 2,5 milliárd forint értékben biztosítanak minőségi munkaruházatot.

Ennek részeként ebben az évben közel 60 ezer ruhadarabot osztottak ki

– közölte.