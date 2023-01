A kereslet mellett a kínálaton is látszanak a lakáshitelpiac gyengélkedésének hatásai, miután a bankok általában kissé szűkmarkúbbak a szokottnál a kölcsönökhöz nyújtott engedményeket illetően – derül ki a pénzügyi szolgáltatók honlapjain szereplő tájékoztatókból.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Abban a korábbiakhoz képest nincs nagy változás, hogy a legtöbb, a lakossági piacon jelentősebb mértékben érdekelt szolgáltató a kezdeti költségek egy részének elengedésével igyekszik vonzóbbá tenni a termékeit.

Ezek közé tartozik a közjegyzői díj limitált – általában 30–60 ezer forintig terjedő – visszatérítése, a földhivatali ügyintézés vagy az értékbecslés díjának átvállalása.

Az is látszik azonban, hogy a kezdeti költségeknél már korántsem mindent engednek el a szolgáltatók, vagyis az ügyfelektől átvállalt tételek köre mintha szűkebb lenne a szokásosnál.

Az egyedi ajánlatokból is kevesebb él a piacon az átlagnál: ilyen például a CIB Banknál fordul elő, ahol az ügyfél – ha a piaci feltételű mellett támogatott lakáshitelt is igényel – 40 ezer, illetve 80 ezer forintos egyszeri jóváírást kaphat attól függően, hogy a piaci konstrukciókból melyiket választotta. Persze a jóváíráshoz itt is minden, a bank által előzetesen meghatározott feltételt teljesíteni kell. Az OTP Banknál pedig – a szokásosnak tekinthető induló díjkedvezmények mellett – kamatkedvezmények is elérhetők: így például nagyobb összegű hitelnél, online igénylésnél vagy hűségéért kaphat meghatározott mértékű diszkontot az ügyfél.

A megszokottnál kissé szerényebb akciós palettának két fő oka lehet: az egyik, hogy (hacsak valamilyen, éppen induló vagy lejárni készülő állami támogatás nem stimulálja épp a piacot)

a téli időszak többnyire nem túl acélos a lakáshiteleknél, az év eleje pedig különösen érintett a holtszezon szempontjából.

A másik, hogy a korábbi szintekhez képest drasztikusan megugrott kamatok, illetve a gazdasági környezet bizonytalanabbá válása csúnyán visszavetette a keresletet a lakáshitelek iránt, így feltehetően a piac élénkülésére is várnak a szereplők.

Annak ellenére persze, hogy a lakáshitelek piacán az idén szinte biztosan elmarad az újabb rekord, elkeseredni azért nem kell a számok láttán. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a múlt év első tizenegy hónapjában összesen 1154 milliárd forintnyi lakáshitel-szerződést kötöttek Magyarországon, amely

ugyan 3,6 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi volumentől, így is bő százmilliárdos havi átlagos kihelyezés.

Egyelőre a lakáshitelek állományán sem látszik túlságosan a 2022 nyári hónapjaitól elindult piaci lassulás hatása: a novemberben regisztrált 4942,2 milliárdos portfólió 8,4 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit, igaz, a növekedés üteme csaknem a felére esett a megelőző egy évben tapasztalthoz képest.