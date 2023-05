Bármekkora is a hazai gyógyvizek turisztikai ereje, mindegyiknek van egy hátránya. Ahhoz, hogy a különböző jótékony hatást élvezhessük, oda kell utaznunk. Pedig sokan örülnének annak, ha otthon is átadhatnák magukat a hazai gyógyvizek élvezetének, hiszen a helyszínekre utazni egy átlagembernek évente egyszer, maximum kétszer fér bele. Emellett a pandémia és az energiakrízis időszaka is rámutatott a fürdők sérülékenységére, miután az első esetben hosszú hónapokig nem tudtak kinyitni, a második esetben pedig részleges vagy teljes bezárásra kényszerülhettek. Ezekben a helyzetekben is segítene egy magyar innováció, amely képes olyan koncentrátumot készíteni a gyógyvízből, amely otthon, a fürdőkád 35-38 Celsius-fokos vizében feloldva az eredetit idéző élményt ad – szín, illat és élettani hatás tekintetében.

Fotó: Shutterstock

Úgy gondolom, hogy a fürdőhelyek miliőjéért, az ott kapható kezelésekért a vendégek mindenképp újra és újra elutaznak az adott magyar településekre, de ha egy kis üvegcsében év közben is velük lehet a gyógyvíz, az gyakorlatilag függővé teszi az embert. Ráadásul marketingeszköznek sem utolsó

– mondta el a Világgazdaságnak Szebeni Zsolt, a hazai szabadalmat képviselő Aqua Koncentrátum Kft. ügyvezetője. A találmány – amely Varga Csaba balneológus professzor kutatásaihoz köthető – képes arra, hogy háromezerszeres sűrűségű esszenciát állítson elő, amelyet ha egy átlagos, 150 literes, meleg vízzel teli fürdőkádba öntünk, akkor gyakorlatilag gyógyvízben fürdőzhetünk.

Magyarországon egy kivétellel az összes fürdő önkormányzati tulajdonban van, ezért az innováció csapata a helyi hatóságokkal és a fürdők vezetőivel egyeztet – avatta be lapunkat a részletekbe Szebeni Zsolt.

Az önkormányzat számára érték, ha a település neve forog, illetve az is, ha bevételhez jut. Hazánkban ma majdnem minden fürdő veszteségesen üzemel, ezen is jó lenne változtatni.

Eddig négy – ízületi bántalmakra, mozgásszervi panaszokra kiváló – kút vízéből állítottak elő esszenciát: Debrecen, Hajdúszoboszló, Szigetvár és – a Hódmezővásárhelyhez tartozó – Kakasszék. A szabadalom lényege, hogy a magas szervesanyag-tartalmú vizekből – mint például még a büki, a sárvári vagy a gyulai – vonja ki a gyógyhatású összetevőket.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

Azt, hogy az esszencia valóban „hozza” a jótékony hatást, több hónapig, kórházi körülmények között zajló, úgynevezett kettős orvosi vakpróbával igazolták.

Ennek folyamán a hasonló életkorú és hasonló panaszoktól szenvedő betegeket három csoportba osztották. Az egyik társaságot az eredeti gyógyvízzel kezelték, a másikat az esszenciából visszaoldott vízzel, a harmadikat pedig színezett csapvízzel. Még a tesztet vezető orvos sem tudta, melyik csoportot melyik vízben kúrálják. Az eredmény alapján az esszenciából visszaoldott és az eredeti gyógyvízzel kezelt betegcsoport gyakorlatilag ugyanolyan fájdalomcsökkenésről, állapotjavulásról számolt be. A harmadik a minimális placebohatás erején túl nem tapasztalt javulást.

A balneológusok eddig úgy gondolták, hogy a gyógyvíz hatása a vízben oldódó sóknak köszönhető. Varga Csaba professzor felfedezése, hogy – ezeknek a jellemzően, de nem kizárólagosan alföldi vizeknek az esetében – ez nem elsősorban a sóktól, ionoktól, hanem sokkal inkább a szervesanyag-tartalomtól függ.

Kovács András vegyipari gépész nevéhez köthető a következő szabadalom, amely ugyancsak az Aqua Koncentrátum Kft. birtokában van, s amely az eredeti felfedezés ipari léptékű hasznosításáról szól.

A technológia abszolút zöld

– mondja Szebeni Zsolt. – „Feljön a 60-90 Celsius-fokos gyógyvíz, szobahőmérsékletűre hűtik, majd átfolyatják a berendezésen, amelynek során semmilyen kémiai reakciónak nincs kitéve. A szervesanyag-tartalom marad, a gyengített hatású, tiszta gyógyvíz pedig kifolyik a gépből – ezzel akár a fürdők hűthetik, hígíthatják a medencékben használt gyógyvizet. Ipari léptékű termelésnél a hűtés során felszabaduló hőenergiát is szeretnénk majd hasznosítani, például az épületek fűtésére.”

A fürdők nyitottak a termékre, azért is, mert aki sosem járt egy adott fürdőhelyen, de például Budapesten megvásárolja vizének esszenciáját, és megérzi a kellemes élettani hatását, biztosan kedvet kap ahhoz, hogy az eredeti forráshoz utazzon, és megélje egy fürdőhely hangulatát, megmártózzon egy medencényi gyógyvízben. Nagy előnye a kis üvegcsében hordozható esszenciának, hogy a helyi, gyógyvizes orvosi kezelések ennek köszönhetően a gyógyforrástól tetszőleges távolságban ugyancsak megvalósulhatnak.

Már jelentkezett is egy fővárosi magánklinika, hogy szívesen használnák a terméket klasszikus, gyógyvizes kezelőkádban. Szerintem ez a megoldás is új vendégeket vinne a meglévő fürdőkhöz, de a koncepciónk alapján beléphetnének a piacra azok a források is, ahol egyelőre nem épült ki infrastruktúra, pénzhiány miatt

– teszi hozzá Szebeni.

Az első kereskedelmi mennyiségben forgalomba kerülő esszencia a Debrecenben található, kerekestelepi, kiváló vizű gyógyfürdőből származik majd. Ám ahhoz, hogy a cég piacra léphessen, léptéket kell váltania, ehhez jelenleg befektetőt keresnek.