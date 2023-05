Kezdő és rutinos vállalkozók, cégalapításon gondolkozók személyesen is találkozhatnak Magyarország legnépszerűbb és legismertebb milliárdosaival – ehhez pedig nem is kell olyan mélyen a zsebükbe nyúlniuk, mint elsőre gondolnánk. A gazdasági élettel kapcsolatos edukáció fontos lépésének tekinthetjük, hogy az RTL műsorra tűzte a Cápák között című üzleti show-műsort, amelyben öt vállalkozó keres befektetési lehetőségeket. Közülük többen személyes tanácsadást is vállalnak.

Balogh Levente szerint a minőség nem extra tulajdonság, hanem alapkövetelmény.

Fotó: RTL

A Szentkirályi tulajdonosa, a magát a nemzetközi márkaépítés mesterének tartó „vízkirály”, Balogh Levente többször is beszélt már arról, hogy rendszeresen tart előadásokat, valamint konzultációkat – elveinek megfelelően fiataloktól sohasem kér pénzt ezért. Másoktól viszont igen: bár momentán nem foglalható nála szabad időpont, alapesetben 30 percért 150 ezer forintot, egy óráért 300 ezer forintot, no meg az áfát kell kifizetni.

Nincs páncélszekrényben őrzött titok

A személyes konzultáció négyszemközt történik Balogh Leventével – aki állítása szerint naponta négy-öt órát dolgozik –, közösen feltérképezik a problémákat, majd stratégiát dolgoznak ki a megoldásra, illetve igény esetén a jövőbeli együttműködésről is beszélgethetnek.

Jómagam egyszerű üzletember vagyok. A legtöbbet nem az iskolában, hanem édesapámtól, a sportból, valamint az életben tapasztalt krízishelyzetekből és sikerekből tanultam. Azt vallom, hogy a siker megfejtése nem páncélszekrényben őrzött, hétpecsétes titok. A másik ars poeticám: a minőség nem extra tulajdonság, hanem alapkövetelmény

– írta Balogh Levente, aki egy korábbi interjúban azt is elárulta, kiknek ad pénzt és miért.

A Moldován-féle öt szabály

A Cápák között nagyhangú befektetője, a sertésmogul Moldován András azt állítja magáról, mindig az volt a célja, hogy gazdag legyen.

Hivatalos oldalán videósorozatot kínál 49 990 forintért, amelyben 38 felvétel található négy témakörben: boldogság, siker, megoldás, kulcs. A beharangozó alapján a milliárdos elárulja a „Moldován-féle öt szabályt”, a hatásos módszert, amellyel az érdeklődők megelőzhetik versenytársaikat, kétségek nélküli vezetők lehetnek, és ugyanolyan jó értékesítők, mint ő.

Moldován András a legszigorúbb, legszókimondóbb befektető a műsorban.

Fotó: RTL

Az ismert vállalkozó emellett személyes, négyszemközti tanácsadást is vállal, a 60 perces program ára 500 euró plusz áfa – „nyomd meg az aranygombot és foglalj időpontot most!”, írja Moldován András, akihez akár már a jövő héten be lehet kerülni.

Balogh Péter: a sikerhez nemcsak tudás és munka kell, de szerencse is Rutinos előadóként még mindig izgul a fellépések előtt Magyarország egyik legnépszerűbb milliárdosa. Az RTL-en futó Cápák között egyik állandó szereplője a Világgazdaságnak beszélt egyebek között öltözködési szokásairól, a diploma hiányáról, befektetésekről, a következő magyar unikornisról, mesterséges intelligenciáról, és hogy elköltözne-e hazánkból. Nagyinterjú Balogh „Petya” Péterrel.

Magyarország egyik legnépszerűbb milliárdosa, az autóit „kirohadásig” használó Balogh Péter eközben tanfolyamokat tart különböző témakörökben. A 14 órányi vágott előadást tartalmazó videótananyag 159 ezer forintért érhető el, de található 63 ezer forintért is tartalom a vállalkozás elindítása előtt állóknak.

Siófoki nyaralás a legnépszerűbb milliárdossal

Az idei negyedik negyedévben élő, interaktív csoportos tanfolyamot is terveznek Zoomon összesen 1200 percben, amiért 200 ezer forintot kell fizetnie a 30 szerencsésnek. Emellett „nyári turbófeltöltést” is hirdetnek cégvezetőknek, amely június végén lesz Siófokon.

Balogh Péter ki is próbálja a termékeket.

Fotó: RTL

A háromnapos program, amelyen Balogh Péter is előadást tart, 350 ezer forintba kerül, erre jön a szállás és a teljes ellátás 190 ezer forintos költsége.

„Az egyik legnagyobb baj a világon, hogy sokan el sem hiszik, mire képesek. Ha nincs meg a hit, akkor pedig nem lesz meg a kellő kitartás és munka sem, így elmarad az eredmény. A siker receptje, hogy hinnünk kell benne: képesek vagyunk rá” – jelentette ki egy interjúban Balogh Péter, aki a televíziós szerepléséről egyébként azt mondta, feszélyezi, hogy azóta felismerik, ezért szívesebben nyaral külföldön, ám arra nagyon büszke, hogy már a mindennapokban is lelkesen beszélnek befektetésekről, cégértékről, üzletről.