Az áldozatok többsége nem szeret arról beszélni, hogy bedőlt az internetes csalóknak.

A Vaterától algoritmusok és ügyfélszolgálatosok rémítik el az online csalókat Éves szinten a magyar online piactéren, a Vaterán másfél millió tranzakció valósul meg. Három éve 46, 2021-ben 31, 2022-ben pedig 33, főként a megvásárolt árucikk le nem szállítása miatt indult rendőrségi közreműködést igénylő esetet regisztrált a piactér, ráadásul ezek közt jelentős részben egyik évről a másikra elhúzódók is vannak. Ez azt jelenti, hogy a rendőrségi ügyeket eredményező visszaélések aránya évek óta 0,001 százalék, és 2023 első négy hónapjának statisztikái is hasonlóan kedvezők. A korábbi statisztikák alapján a Vaterán a csalók leginkább a műszaki cikkek kategórián belül próbálkoznak, főleg olcsó iPhone-okat, notebookokat, konzolokat eladásra kínálva. Emellett előfordult visszaélés műtárgyak, illetve drágább Lego készletek esetében is, ezek károsultjait a portál néhány napon belül kártalanította. Míg a fórumokon, közösségi oldalakon működő piacterek esetében az ellenőrzés jelentős részben a jelen lévő mikroközösségek tagjainak felelőssége, addig a Vatera a négyszintű Biztonságos Vásárlás Programjában a visszaéléseket figyelő szoftveres algoritmusok, a felhasználói értékelési rendszer és a humán munkatársakkal működő ügyfélszolgálat erőforrásait kombinálja.