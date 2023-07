Lássuk be, hiába próbálják a munkáltatók a béreket többé-kevésbé az inflációhoz igazítani, valószínűleg kevesek fizetése nő minden évben az ötödével (a júniusi, egy évre visszatekintő 20,1 százalékos inflációból kiindulva). A háztartások zöme egyre kevesebb pénzből gazdálkodik, és mind nehezebben tart ki a jövedelmük a hónap végégig.

Sokan a fogyasztásukat fogják vissza

Bár a jegybanki és a piaci előrejelzések is ígéretesek, a lakosság nem igazán számít az infláció jelentős csökkenésére a közeljövőben, és már az előző évtől igyekszik visszafogni a fogyasztását. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2023 májusában összességében 12,3 százalékkal csökkent a kiskereskedelmi forgalom az előző évhez képest. Élelmiszerből 7,3 százalékkal, üzemanyagból 25,9 százalékkal vásároltunk kevesebbet, mint 2022 ötödik hónapjában.

A hitelkártya addig biztonságos, amíg nem görgetünk magunk előtt olyan tartozást, amelyet a havi jövedelmünk már nem fedez.

Fotó: Shutterstock

Ezzel együtt igyekeznek az emberek elhalasztani a nagyobb kiadásaikat, lakáshitelből például 68 százalékkal, míg személyi kölcsönből 15 százalékkal igényeltek kevesebbet 2022 májusához viszonyítva. Ez logikus reakció, hiszen a hitelek kamata továbbra is magas.

Ugyanakkor nőtt a mindennapi élet finanszírozását segítő hitelek iránti kereslet. A folyószámlahitelek és hitelkártya-tartozások állománya már hetedik hónapja folyamatosan növekszik, a lakosság ilyen típusú tartozása mostanra meghaladja a 300 milliárd forintot. Gergely Péter, a BiztosDöntés pénzügyi szakértője szerint ez mutatja, hogy a lakosság mindinkább támaszkodik hitelekre, hogy a hónap végére ne kerüljön pénzzavarba.

Pedig ezek a legdrágább hitelek, a pénzszűkében lévők mégis hajlamosak beleugrani ilyen ügyletekbe

– mutatott rá érdeklődésünkre Gergely Péter.

„A személyi kölcsön viszonylagos népszerűsége is részben abból fakad, hogy a hiteligénylés gyors, a kölcsönt napokon belül megkaphatjuk, és a személyes dokumentumainkon kívül mindössze egy munkáltatói igazolásra, illetve bankszámlakivonatra van hozzá szükségünk. Ingatlanfedezetet nem kérnek a hitelintézetek, és a kölcsönt akár online is igényelhetjük – sorolta a szakértő. – Ugyanilyen egyszerű a folyószámla-hitelkeret vagy a hitelkártya igénylése is. Ezek a hitelek a bankszámlánkhoz kapcsolódnak, és a nagyságuk a havi jövedelmünktől függ. Új ügyfélként általában várnunk kell pár hónapot az igényléssel, de az is gyakran előfordul, hogy a bank ügyintézője keres fel minket egy ajánlattal.”

Még könnyebben nyúlunk ezekhez a típusú hitelekhez, ha eleve van már hitelkeretünk vagy hitelkártyánk.

Hiszen ez a hitel a kezünkben van, igényelni sem kell. Pont az ilyen szorult helyzetekre találták ki. „Ha hónap végén fizetési nehézségeink vannak, vagy valamilyen többletkiadásunk van, amire nem számítottunk, mínuszba húzhatjuk a bankszámlánkat, vagy használhatjuk a hitelkártyánkat” – utalt rá Gergely Péter.

A hitelkeretre azonnal kamatot fizetünk, amint lehívtunk egy bizonyos összeget, ugyanakkor a tartozásunkat az átutalt fizetésünkből automatikusan feltöltik, és nem kell bajlódnunk a törlesztéssel. Fotó: Shutterstock

Az egyik legdrágábbnak számító folyószámla-hitelkeret kamata például nagyjából 20–40 százalék között mozog, a teljes hiteldíjmutató (THM) pedig elérheti az 50 százalékot is. A kamatot gyakran egy hónapra vetítve adják meg, de a havi 3,4 százalékos kamat valójában évi 40,8 százalékot jelent, szemben például a személyi kölcsön 15-20 százalékos kamatával.

Van különbség a hitelkeret és a hitelkártya között

Sokaknak van hitelkártyája vagy hitelkerete, de előfordul, hogy mindkettő. Ezek kisebb összegű hitelek, az ügyfél fizetésének két-háromszorosa, de többnyire maximum 2 millió forintot taksálnak.

A lényegük, hogy amint visszafizettük a forintokat, újra lehívhatjuk. Mindkettő könnyen hozzáférhető, és szabadon bármire használható.

„A célja is mindkettőnek ugyanaz, de van közöttük néhány fontos különbség – emelte ki Gergely Péter. – A hitelkeretre azonnal kamatot fizetünk, amint lehívtunk egy bizonyos összeget, ugyanakkor a tartozásunkat az átutalt fizetésünkből automatikusan feltöltik, és nem kell bajlódnunk a törlesztéssel. A hitelkeret akkor elérhető, ha a számlánkon lévő saját pénzünk már elfogyott.”

Gondoljuk át, hogy mely termékek megvásárlása ér rá később is.

Fotó: Shutterstock

A hitelkártya, ahogy a neve is mutatja, egy különálló kártya. Bármikor hozzáférünk, nem csak akkor, amikor a fizetésünket már elköltöttük. A tartozást viszont nekünk kell visszafizetnünk, de a hitel egy hónapig, plusz még egy bizonyos türelmi időn belül, összesen nagyjából 45 napig kamatmentes. „Ha ezen belül visszafizetjük a tartozásunkat, és bizonyos feltételeket betartunk, például nem veszünk fel készpénzt a hitelkártyánkról, akkor nagyon is jól járhatunk vele. Ám baj is lehet belőle – figyelmeztet Gergely Péter. – A hitelkártya és a hitelkeret ugyanis csak addig biztonságos, amíg nem görgetünk magunk előtt olyan tartozást, amit a havi jövedelmünk már nem fedez. Ebbe pedig nem olyan nehéz belefutni, ha a mindennapi életünket ezekből finanszírozzuk.”

Ha a fizetésünk már nem tölti fel teljesen a hitelkeretünket, vagy kicsúszunk a 45 napos visszafizetési határidőből a hitelkártyánál, akkor mindig marad fennálló tartozásunk, amely a magas kamatok és a növekvő megélhetési költségeink miatt egyre nagyobbra nő.

Idővel milliós tartozás is összejöhet, amit aztán görgethetünk magunk előtt.

Így lényegében egy idő után már a bank pénzéből élünk, ami nagyon drága. Ráadásul megvan az a hátránya is, hogy ilyen helyzetben nem kaphatunk adósságrendező hitelt, és nem vehetünk igénybe hitelkiváltást sem. Mindkét megoldás ugyanis csak addig jöhet szóba, amíg nincs folyamatosan fennálló tartozásunk.

Ugyan a hitelkeret és a hitelkártya lényegében a zsebünkben van, ne bánjunk vele úgy, mintha a saját pénzünk volna. Csak akkor használjuk, ha muszáj, és csak a lehető legrövidebb ideig tartozzunk a banknak

– fogalmazta meg a leglényegesebb tanácsot Gergely Péter.

Néhány jó tanács