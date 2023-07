Százmilliárdokat emészt fel a rezsicsökkentés, de a családtámogatások maradnak jövőre is – élő tudósítás a kormányinfóról

A legnagyobb negatívuma az új szabályozásnak, hogy meghívót küld több millió bevándorlónak. Mindent meg kell tenni, hogy ez az "értelmetlen és őrült szabályozás" ne léphessen hatályba. Ezért is nem járult hozzá a magyar miniszterelnök, hogy közös EU-s nyilatkozatot fogadjanak el a témában a csúcson. Nem volt egyedül, a lengyel kollégája is támogatta és más tagországok is egyetértettek vele.