A megfelelő baleset-biztosítási védelem alsó határának az tekinthető, ha a haláleseti és rokkantsági térítés mértéke eléri a 10 millió forintot. Ez a fedezet egyes konstrukciókban még ma is elérhető havi kétezer forintos díj fejében, egy négytagú család pedig már 5-6 ezer forintért hozzájuthat az ilyen szintű biztosítási védelemhez.

Szünidőben számos veszélynek vannak kitéve a gyerekek

A 3–18 év közötti gyerekek számára létezik ugyan ingyenes állami baleset-biztosítás, ám ennek térítési limitjei jelképesnél többnek semmiképpen nem mondhatók: csonttörés esetén 3 ezer (!) forint a fedezet, baleseti halálnál 200 ezer, míg 100 százalékos rokkantságnál 300 ezer forintot fizet a károsult családjának az állammal szerződésben álló biztosító.

Mindenhol veszélyes, de a legveszélyesebb otthon

Ha balesetről esik szó, általában az utazás, a közlekedés vagy a munkavégzés közben bekövetkező sérülésekre gondolunk, pedig a biztosítói statisztikák azt mutatják, hogy a baleset-biztosítási térítések mintegy felét háztartási balesetekre fizetik ki. A KSH adatai is alátámasztják, hogy nemigen van veszélyesebb hely az otthonnál: míg közlekedési balesetben tavaly 537-en haltak meg, addig háztartási balesetben majdnem 1600-an vesztették életüket. A legtöbb otthoni balesetet esés, zuhanás, égés vagy szúrós eszköz okozza.

Ahány biztosítás, annyiféle feltétel

A baleset-biztosítások szinte minden esetben a világ összes országára érvényesek, és közös bennük az is, hogy gondatlanság vagy például alkoholos befolyásoltság esetén a biztosítók kizárják a térítést. Ezen túlmenően azonban igen változatos az elérhető konstrukciók köre. A különböző mértékű térítési limitek mellett a térítések köre is eltérő lehet. Előfordul, hogy csak a hagyományos értelemben vett sérülésekre fizet a biztosító, másutt akár speciális sportsérülések is szerepelnek a fedezeti körben.

Jelentősen eltérnek a rokkantsági térítések feltételei is: Egyes társaságok bizonyos módozatai csak magas, 40-50 százalékos mértéktől térítenek, más biztosítások esetén már akár 1-2 százalékos mértékű károsodás esetén is kaphatunk kártérítést. Fontos szempont a kapcsolódó kórházi térítés, és kiemelt szempont lehet az is, hogy a biztosítás keresőképtelenség esetén fizet-e egyösszegű térítést. Ennek ajánlott mértéke a nettó fizetés minimum egy-másfél havi összege.

Eltérő jellegüknek köszönhetően igen rugalmasan személyre szabhatók a baleset-biztosítások: egy fiatal első önálló biztosítása éppúgy lehet, mint egy vállalkozó 100 millió forintos fedezetet kínáló védelme

– hangsúlyozta Molnár Marcell, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) személybiztosítási szekciójának vezetője. Véleménye szerint ezért a számos biztosítótársaság által kínált verzió és a kiegészítő opciók áttekintéséhez és kiválasztásához célszerű független, szakértő alkuszok segítségét igénybe venni.

Nem elég a kiegészítő biztosítás

Noha számos gépjármű-, lakás- vagy bankkártya-biztosítás kiegészítő elemként tartalmaz baleset-biztosítást, ezek többsége csak minimális, névleges térítést nyújt, a térítési limitek meg sem közelítik a 10 millió forintos szintet.

Ezért ezek megléte mellett is érdemes önálló baleset-biztosítást kötni, baleset esetén ugyanis a különféle baleset-biztosítások térítései összeadódnak.

