Fejér vármegye és az ország egyik legszebb útszakasza újul meg

A 8119-es jelű, Velence–Csákvár–Tata összekötő út Nadap és Lovasberény közti szakasza hamarosan megújul, írja Feol, miután augusztus 22-én Tessely Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatott az induló beruházás részleteiről.

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A beruházás 1 milliárd 142 millió forintból valósul meg, a Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zrt. kivitelezésében. A kivitelezési terveket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatósága készítette, amely a következő feladatra is felkészülhet: a Lovasberény–Csákvár közötti szakasz felújítása lesz ugyanis a következő terv – tette hozzá Tessely Zoltán.

Ezúttal olyan helyen vagyunk, ahol egy 1962-ben épült, makadám jellegű út felújítása történhet meg

– mondta a képviselő. A 8119-es út Nadap és Lovasberény közti szakaszára ráfért tehát a felújítás: két réteg aszfaltot kap a felület, négy helyen forráskivezetést építenek az úttestbe, melynek köszönhetően az útra jutó forrásvizek nem tudják tovább rongálni a felületét. Az út melletti nyílt árkokat és szikkasztókat kitisztítják, az útburkolati jelek megújulnak, a KRESZ-táblákat kicserélik.

Újdonságként megjelennek az útszakaszon a sebesség figyelmeztetésére szolgáló berendezések, Lovasberény és Nadap bejáratánál egyaránt. Ezeken a szakaszokon vizuális kapukat is létesítenek, amelyek a táblákon túl is egyértelműsítik, hogy a sofőrök lakott területre értek.

Tessely annak a reményének is hangot adott, 2025-ben már jelentősebb források állhatnak rendelkezésre útfelújításokra.

Hangsúlyozta, a cél az, hogy folytassák a munkát, és összekössék a Velencei-tó vidékét Majkkal és Oroszlánnyal.

Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságának igazgatója a projekt kapcsán visszautalt a 8119-es út nadapi átkelési szakaszának felújítására, amelyre 2006-ban kerülhetett sor a szennyvízcsatorna kiépítését követően. A lovasberényi szakaszt tavaly adták át, így most a két településtábla közti külterületi út kerül sorra. Közel hat kilométerről van szó, az útra változó vastagságú kiegyenlítő réteg, illetve magas igénybevételnek ellenálló, négy centiméteres kopóréteg kerül. A vízelvezetést keresztirányú átereszekkel oldják meg a területen, az útárkot kétoldalt kitisztítják.

Az igazgató rámutatott: országos szinten is fontos ennek a szakasznak a megújulása, hiszen a Komárom-Esztergom vármegyéből és Fejér észak-északkeleti részéből érkezők is ezen az úton érkeznek a Velencei-tóhoz. A 8119-es út átlagos autóforgalma 3 ezer autó naponta, amely a nyári időszakban ennek a sokszorosa is lehet. A felújított szakaszt 2023. december 9-ig kell átadnia a kivitelezőnek, addig pedig félpályás útlezárásokra számíthatnak a közlekedők a munkaterületen.