Filippinó vendégmunkások szedik a gombát, nincs rá magyar kéz

A Heves vármegyei Kerecsenden és Demjénben már évek óta sok vendégmunkás dolgozik a Korona Gombaipari Egyesülés keretében, az ő foglalkoztatásuk hátterének járt utána a Heol. A vendégmunkások alkalmazását és ügyes-bajos dolgait intéző Kovács Anita elmondta, hogy miközben

újabb beruházásokra nyílt lehetőség, s a termelőkapacitás megsokszorozódott, elfogyott a magyar munkáskéz.

Ezt eleinte Kárpátaljáról majd Ukrajna más részeiről pótolták, ám idővel egyre többen érkeztek más országokból is. Jelenleg 45 ukrán, 12 vietnámi, 4 mianmari, 134 filippinó és 33 magyar alkalmazott szedi a gombát. Kerecsenden napi 25 tonna gomba leszüreteléséhez nincs elegendő magyar kéz: a közhiedelemmel ellentétben a vendégmunkások senkinek a munkáját nem veszik el.

Fotó: Huszár Márk / Mediaworks

Kovács Anita ugyanakkor elmondta azt is, hogy a vendégmunkások alkalmazása nem egyszerű feladat, több hónapos adminisztrációs eljárás előzi meg. Ennek része az idegenrendészeti eljárás, a taj- és adószám igénylése és persze a dolgozók ideutaztatása is, emellett sokszor képzésre is szükség van. A vendégmunkások alkalmazása tehát egyáltalán nem egyszerű feladat, komoly költsége van, és a hivatalos papírok elintézése is sok időt vesz igénybe.

Ráadásul a cégben hamarosan további 150 új munkavállalóra lesz szükség, akik könnyen lehet, hogy szintén külföldről érkeznek majd, már a munkásszálló is épül a számukra.