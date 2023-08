Magyarország egyik legnagyobb adózója lett a Hell

A lelkünknek az esik a legjobban, amikor egy magyar ember külföldön összefut a termékünkkel, és a magáénak érzi. Merthogy szerencsére igencsak könnyen lehet már külföldön is találkozni velünk, hiszen közel hatvan országba exportálunk. Ez meglátszik a pénzügyi adatokon is, mivel a forgalom legnagyobb része exportból származik. Ez nemzetgazdasági szempontból nagyon fontos eredmény, mert a külföldről származó bevételt is Magyarországon fektetjük be