Az árspekuláció is hozzájárult a magas inflációhoz a GVH-elnök szerint

Magasabb átvételi árakkal, tartósan drága energiával és a forint további gyengülésével számolhattak egyes nagy magyarországi áruházláncok 2022 őszén, profitjukat pedig ilyen gazdasági viszonyok között is garantálni akarták. Részben ezért is szökött az egekbe itthon az élelmiszerek ára – erről is beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Rigó Csaba Balázs.

Fotó: Vémi Zoltán / Versenyhivatal

Gyanús összejátszás jeleit is észleltük a kiskereskedelemben: országosan rögzíthették egyes üdítőitalok árait, ezért versenyfelügyeleti eljárást indítottunk. Amit még észleltünk, azt leginkább úgy nevezhetjük: árspekuláció

– emelte ki a versenyhatóság első embere. Hozzátette, hogy ezt a legnagyobbak közé tartozó kiskereskedelmi bolthálózatoknál mutatta ki a GVH.

Az elnök szerint a hivatal szakemberei előre jelezték, hogy hatalmas áremelkedés jön az élelmiszereknél, azonban a drágulás Magyarországon duplája lett a máshol mértnek. Rigó Csaba Balázs szerint a háború, az aszály, a gyenge forint, de az uniós pénzek visszatartása is közrejátszott kisebb-nagyobb mértékben a helyzet alakulásában.

A GVH elnöke szerint az online árfigyelő megfelelő eszköz arra, hogy segítsen kikényszeríteni a kiskereskedelmi láncoktól az árak csökkentését, mivel napi szinten adatokat kell szolgáltatniuk a rendszer felé. Az árfigyelőt sikeresnek tartja az elnök, de továbbfejlesztéséhez lennének ötletei. Mobilalkalmazásra szerinte mindenképpen szükség van, és várható az is, hogy a fogyasztói visszajelzések alapján bővülni fog a vizsgált termékek köre, többek között tisztálkodási szerekkel, háztartási termékekkel, tisztítószerekkel, higiéniai papírtermékekkel is.

Meg vagyok győződve arról, hogy bővülnek majd az árfigyelő termékkörei, de csak akkor, ha minden szereplő rábólint. Egyeztetés kell, a munkacsoport mindenesetre már tárgyalt róla

– árulta el Rigó Csaba Balázs. Hozzátette, hogy a kiskereskedelmi szereplők számára most az árfigyelőn zajlik egyfajta verseny a vásárlókért, így több olyan lánc, amely most nincs a rendszerben, szeretne csatlakozni – neveket azonban nem árult el. Ilyen szempontól is várható a bővülés.