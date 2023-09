Milyen céllal jött létre az MNB Oktatási és Tudományos Kör Egyesület?

Egyesületünk 2017-ben alakult, a célja pedig, hogy az MNB és az akkori Pallas Athéné Alapítványok – ma a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) – által támogatott oktatási programok résztvevői, valamint az ösztöndíjas hallgatók és oktatóik számára szakmai közösséget teremtsen. Az MNB és a PADME sokféle programot patronál, ösztöndíjakat ad és több tucat egyetemmel áll kapcsolatban bel- és külföldön. Az MNB Oktatási Klub valamennyiüknek networking-lehetőséget kínál, jelenleg 1300 tagja van, javarészt egyetemisták az alap-, mester- és doktori képzésekből egyaránt.

Dubéczi Zoltán szerint társadalmi felelősségvállalás is az MNB oktatási tevékenysége

Fotó: MNB Oktatási Klub/Kruger Viktor

A mindennapok hogyan festenek?

Platformot teremtünk és feltételeket biztosítunk a továbblépéshez a közgazdászképzésben résztvevőknek: ezek szakmai programok, képzések, szemináriumok, előadások, tanulmányi versenyek – utóbbiakhoz jó díjazás is jár. Többségüket az egyetemeken tartjuk, hogy közvetlen kapcsolatban lehessünk a hallgatókkal. Ez minket is segít alkalmazkodni a változó közeghez, így mindig aktuális és érdekes témákat kínálunk megvitatásra, feldolgozásra. Az előző tanév utolsó tanulmányi versenyén három, húsba vágó témát ajánlottunk a pályázaton indulóknak: a zöld növekedést, a klímaváltozást az agráriumban és az azonnali fizetési rendszert.

A cél, hogy a diákok egy csapatban legyenek, és az egyetemi tanulmányaikon túlmutató szakmai támogatást és közösséget kapjanak.

Az MNB és a PADME évente több mint hétszáz ösztöndíjat ítél oda. Az MNB Kiválósági Ösztöndíj és a Pallas Athéné Kiválósági Ösztöndíj tíz hónapos időtávra havi nettó 50 ezer forint, és többször is elnyerhető. A pályázatokat az egyetemekkel közösen hirdetjük meg a tanév elején, novemberre van eredmény. A díjazottak a közgazdasági képzés legjobb 3 százalékát jelentik. Tervezzük azt is, hogy akár külföldi bankos képzésekhez is támogatást nyújtsunk. Persze attól még, hogy valaki tag, nem kötelező az aktivitás, szabadon válogathat a lehetőségekben, például az EFOTT-ra is kisorsoltunk néhány jegyet. Tagdíj sincs, bármikor be- és ki lehet lépni, az egyetlen feltétel, hogy az illető valamiképpen kapcsolódjon az MNB, illetve a PADME oktatási programjaihoz.

Miként illeszkedik mindez a hagyományos értelemben vett magyar oktatási rendszerhez?

A felsőoktatás minden szereplője tud rólunk, rendezvényeken be is mutatjuk az általunk kínált aktivitásokat. A Covid idején, 2020 és 2022 között ez nehézségekbe ütközött, de online megoldásokkal akkor is jelen voltunk. Akad persze online eseményünk azóta is, például a mexikói jegybank reálszektor-kutatásért felelős menedzsere, Alfonso Cebreros is Mexikóvárosból jelentkezett be.

A legtöbb esemény élő, de azért a mexikói jegybank munkatársa online tartotta meg az előadását

Fotó: MNB Oktatási Klub

Melyik a fontosabb, hogy az MNB számára neveljenek ki fiatal és képzett leendő munkavállalókat, vagy a társadalmi felelősségvállalás?

Mind a kettő igaz. A legkiválóbbaknak az MNB megadja a lehetőséget, hogy gyakornokként/munkavállalóként bekerüljenek a körforgásba, ugyanakkor fontos a széles körű társadalmi felelősségvállalás:

csak a legjobb két-három tucatnyi diák juthat az MNB kötelékébe, viszont, ha okos és képzett szakembereket adunk a magyar pénzügyi szektornak, és összességében a gazdaságnak, az is nyereség.

Ahány felmérés, annyi eredmény – hogy állunk a pénzügyi oktatással nemzetközileg?

Jó néhány programot ismerek a világból, a jegybankok oktatása például rendszerint masszív és kiterjedt és az MNB-nek van új Pénzmúzeuma. Az ilyen létesítmények 20-30 éve szerte a világban csak numizmatikai gyűjtemények voltak, azaz meg lehetett nézni az érméket, pénzjegyeket, valamint az ezeket előállító eszközöket. Viszont a legutóbbi évtizedben a hangsúly eltolódott, és ezek edukációs központokká váltak: akár már tizenéves korosztálytól biztosítják az alapvető pénzügyi ismeretrendszert. Mi is rendszeresen szervezünk látogatásokat hallgatói csoportoknak a Pénzmúzeumba: az oktatás alapvetően a partneregyetemeken zajlik, viszont itt is rendezünk bankspecifikus előadásokat.

Dubéczi Zoltán szerint az lenne a legjobb, ha a határon túli tagok helyben tudnák kamatoztatni a szaktudásukat

Fotó: MNB Oktatási Klub/Banczik Róbert

Szóba kerültek már a hazai diákok és a külföldi összevetés is. Mi újság a köztes sávval, a határon túli magyarsággal?

A PADME Alapítvány kiemelten támogatja a határon túli egyetemistákat, ez az MNB Oktatási Klubnak kiemelt vállalása!

A magyar diákok jobb támogatása – nemcsak anyagilag, hanem a feltételeket tekintve is – minden égtáj felé igaz.

Komárom, Beregszász, Kolozsvár, Nagyvárad, Csíkszereda, Délvidék: ahol van magyar nyelvű közgazdászképzés, ott jelen vagyunk. Fontos megteremteni számukra is ugyanazokat a lehetőségeket a szakmai fejlődésre, amelyek itthon elérhetőek.

Az esetükben mi lenne az üdvözítő, ha a legjobbak csatlakoznának az MNB-hez, vagy pont ellenkezőleg, ha maradnának helyben, és ott alkalmaznák a tudásukat?

Remélem, hogy jellemzően maradnak, a határon túli közösségeknek is az a céljuk, hogy a helyi gazdasági, tudományos közéletben vegyenek részt. Nem azért adjuk az ösztöndíjat, hogy elcsábítsuk őket, a helyi boldogulásukat szeretnénk segíteni.

Mit hozhat a közeli és távolabbi jövő?

Szeretnénk dinamikusan növelni a tagságunkat, és további cél, hogy a kiválósági ösztöndíjasoknak szakmai programokat kínáljunk. Ha ezeket a hallgatókat hosszú távon is össze tudjuk fogni, akkor ez pozitív kohéziós erőt visz a gazdaságba. Ráadásul, ha megtapasztalják, hogy a támogatáson túl a szakmai alkotómunkájukat is fontosnak tartjuk, akkor ösztönözve érzik magukat, hogy többre vigyék, legyen az egy startup alapítása, tudományos kutatómunka vagy részvétel a gazdaságpolitikai szakapparátusban.

