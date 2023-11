Töretlen a Hadházi lapos káposzta népszerűsége

A hatvanas évektől kezdve folyamatosan veszített Hajdúhadház a termőterületéből, köszönhetően a tsz-esítésnek. Mára már csak 10-12 hektár maradt, ebből egy hektár az önkormányzaté. A helyi lakosoknak a környező településeken is vannak földjeik, a feldolgozás pedig kizárólag Hajdúhadházon zajlik – mondta Szőllős László, termelő, egyben Hajdúhadház alpolgármestere a Haon.hu-nak.

Szőllős László alpolgármester, termelő maga is sokat tesz a hadházi lapos népszerűsítéséért.

Fotó: Czinege Melinda

Hozzátette, 2008-ban Géczi László egyetemi tanszékvezetővel közösen fogtak neki a nemesítésnek a Nyíregyházi Főiskolán, a káposzta nagyon szigorú szelekción esett át. Ennek eredményeként 2014 óta államilag elismert tájfajta lett a Hadházi lapos káposzta, bekerült a fajtajegyzékbe, és egyre nagyobb a kereslet iránta.

Különleges minőségének és könnyű termeszthetőségének köszönheti, hogy nagyon sokan szeretik, cukortartalma magas, ami miatt a savanyítása során sok sav keletkezik,

ennek köszönhetően kevesebb sót kell felhasználni az eljáráshoz.

Ugyancsak a cukortartalma miatt kell hamar feldolgozni, és nem sokáig áll el, a termőterületét illetően pedig elmondható, kétszer akkora területre van szüksége ugyanazon mennyiséghez, mint más káposztafajtáknak. Csak odafigyeléssel és gondoskodással érhető el jó minőség, derül még ki a lap cikkéből, ahogyan az is, hogy a hagyományápolásból a település vezetése is kiveszi a részét. A Hadházi lapos a belőle készíthető sokféle étel okán is elnyerte elnyerte a HÍR (Hagyományok-Ízek-Régiók) védjegyet is.