Az idei szeptemberre a hazai bankfiókok száma 1445-re csökkent, ami kevesebb mint fele a 2013-as csúcsnak, és nem valószínű, hogy a fiókok száma ismét emelkedni fog az online bankolás terjedésének köszönhetően – írja szerdai közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatait ismertető Bank360.

Az első kilenc hónapban 65 bankfiókot zártak be országszerte, ami azt is jelzi, hogy lassul a fizikai lerakatok számának csökkenése, ugyanis tavaly még 322 fiókot csuktak be, miközben idén májusban jött létre az MBH Bank, miután a tavalyi összeolvadt MKB Bank és a Budapest Bank mellé érkezett a Takarékbank is. A tavalyi évben azonban több fiók zárhatott be a fúzió miatt.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A banki egységek számának csökkenése azonban nem új keletű folyamat. 2013-ban volt belőlük a legtöbb Magyarországon, amikor még 3100 volt a számuk, azóta folyamatosak a bezárások.

A Világbank adatai szerint egyébként Magyarország 2021-ben még nem állt nagyon rosszul a százezer felnőtt lakosra jutó bankfiókok számban, akkor 22,4 egységet számolt a szervezet. Ez jóval több, mint az osztrákoknál, ahol alig 12 fiók jutott százezer felnőttre, és a sokszorosa a hollandiainak, ahol 5,45 fiók. A bankfiókokkal legjobban ellátott európai ország Bulgária: 60-nál is több egység jutott százezer lakosra.

A Bank360 írása arra is felhívja a figyelmet, hogy ma már inkább fordított az összefüggés a fiókok száma és a bankrendszer fejlettsége között, hiszen egyre inkább el lehet intézni minden banki ügyet online.

Azonban, bár a fiókok több mint fele megszűnt, ez a dolgozói létszámon nem látszik, idén szeptember végén 39 757 főt alkalmaztak a bankok, míg a tavalyi érték még 39 ezer alatt volt.

A pénzintézetek által közzétett álláshirdetések azonban ma már egyre gyakrabban szólnak informatikusoknak a bankfióki dolgozók helyett, de gyakoriak a fenntarthatósággal, klímaváltozással foglalkozó vagy éppen a banki csalások megelőzésében jártas szakembereket kereső ajánlatok is.

Az ATM-ek száma viszont stabil maradt, részben az MNB januári, automatákkal kapcsolatos rendeletének is köszönhetően. Összesen 4825 ATM volt az országban június végén, ebből kevesebb mint 900 a vármegyeszékhelyeken, ahol egyébként a terminálok száma folyamatosan csökken.

A pénzkiadó automaták száma az MNB szerint messze elmarad a hozzánk hasonló méretű nyugat- és közép-európai országokban megszokottól, miközben Magyarországon a legmagasabb az egy ATM-re jutó készpénzforgalom az európai országokkal összevetve, és ez az érték ráadásul folyamatosan nő.