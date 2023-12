Itt az év botránya: elbukta az uniós forrásait a Budapest melletti ellenzéki település

Biztosan példa nélküli Magyarország uniós csatlakozása és a kohéziós források áramlásának kezdete óta, ami Érden történt: az ellenzéki Csőzik László vezette hetvenezres agglomerációs település nem tudta a kilenc évig tartó programozási ciklus határidejére felhasználni az uniós projektjeire kapott több milliárd forintot. A pénzből több olyan forgalmas csomópont is megújulhatott volna, ahol rendszeresek a közlekedési balesetek, és ami érdemben javíthatott volna a helyiek életminőségén. Nagy kérdés, hogy mi lesz most a pénzek és a projektek sorsa, könnyen lehet, hogy a fel nem használt forrásokat mind vissza kell utalni az államkasszába. A városvezetés most a kormányra mutogat.

2023.12.29. 14:07 | Szerző: Járdi Roland