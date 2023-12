Az előrejelzések szerint a mesterséges intelligencia alapjaiban határozza meg a jövő munkaerőpiacát miközben bizonyos készségek, kompetenciák fejlesztését elengedhetetlenné teszi. A technológia előnye egyesek szerint a diákok ösztönzésében és a produktívabb tanulási környezet kialakításában rejlik.

Az MI segítségével elemzik a diákok teljesítményét és tanulási stílusát, majd személyre szabott tananyagot és gyakorlatokat kínálnak, így minden diák a saját tempójában haladhat.

A kezdeti aggodalmak ellenére már világos, az MI nem váltja le a pedagógusokat, hanem inkább együttműködő asszisztensként segítheti a munkájukat többek között a monoton, automatizálható feladatokban, például az osztályzásban és az iskolai adminisztrációban.

Meredek növekedési pályán az MI oktatástechnológia piaca

A Grand View Research 2020-as jelentése szerint a mesterséges intelligenciát alkalmazó edtech cégek piacának mérete 2021-ben 1,8 milliárd USD volt. Az előrejelzés szerint 2022–2030 között 36 százalékos összetett éves növekedési ráta (CAGR) várható és az időszak végére a piac elérheti a 32,27 milliárd dollárt.

Az alkalmazások típusai szerinti a piac felét a tanulási platformok és virtuális segítő alkalmazások teszik ki, amelyet az okostartalmak kategóriája követ. A legnépszerűbb megoldások között a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódó termékek, a gépi tanulás és a természetes nyelvfeldolgozás szerepelnek.

A digitális technológia, köztük a mesterséges intelligencia és a robotika folyamatos terjedése mellett az edtech iparág már most is gyorsan növekszik és ez az évtized végéig várhatóan így is marad. Ezt a globális piaci momentumot a magyar edtech iparág szereplői sem hagyják ki, ezért alakult meg 2023. szeptember 2-án, az első EdTech Summit Hungary konferencián az EdTech Koalíció, amely edtech cégeket, oktatási intézményeket és állami szervezeteket köt össze a közös érdekérvényesítés és a hazai oktatástechnológia fejlesztése érdekében. Az EdTech Koalíció közvetlen kapcsolatteremtéssel támogatja, hogy minőségi és külföldön is piacképes oktatástechnológiai termékek jöjjenek létre. Az együttműködés célja, hogy a magyar oktatás szereplői profitáljanak az oktatástechnológia újdonságaiból.

A mesterséges intelligencia beépül az oktatásba

Az MI-technológia forradalmi változásokat hoz az oktatásban és az edtech világában. A személyre szabott tanulás, az adaptív oktatási rendszerek, az automatizált értékelés és visszajelzés, a távoktatás támogatása, a fejlett oktatási analitika és az interaktív oktatási tartalmak mind az MI által inspirált újítások, amelyek hatással lesznek a tanulókra és a tanárokra egyaránt.

Az MI segítségével az oktatási intézmények képesek lesznek összegyűjteni és elemzeni a diákokra vonatkozó adatokat.

A mesterséges intelligenciával támogatott alkalmazások lehetővé teszik, hogy az oktatási rendszerek egyéni tanulási igényekhez igazodjanak. Elemzik a diákok teljesítményét és tanulási stílusát, majd személyre szabott tananyagot és gyakorlatokat kínálnak, így minden diák a saját tempójában haladhat. Az MI segíthet a távoktatás és a virtuális együttműködés terén is.

Intelligens alkalmazások támogathatják a diákokat az online csoportmunka során és virtuális asszisztensek segíthetnek a házi feladatokban vagy akár az online tanulási platformokon való tájékozódásban is.

Emellett az MI segítségével az oktatási intézmények képesek lesznek összegyűjteni és elemzeni a diákokra vonatkozó adatokat. Ez a fejlett oktatási analitika lehetővé teszi az oktatási szakemberek és döntéshozók számára, hogy megértsék a diákok fejlődését, azonosítsák a lehetséges nehézségeket, és javaslatokat tegyenek az oktatási folyamatok javítására.

