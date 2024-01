Az igazgatóság is rábólintott: februártól él a BKV-béremelés

Elfogadta a vállalat és az érdekképvisleti szervek közötti, idei évre vonatkozó bérmegállapodást a BKV Zrt. igazgatósága is, és a megállapodás hétfőn hatályba is lépett – derül ki a közlekedési vállalat hétfői közleményéből, amely szerint a dolgozók már februárban is átlagosan 12,5 százalékkal több bért kapnak, miközben az egyéb juttatások is emelkednek.

A szakszervezetek és a vállalat a múlt héten, január 18-án állapodtak meg az idei évre vonatkozó fizetésemelésekről. Mint írják, a tárgyalásokon figyelembe vették a vállalat és a munkavállalók érdekeit is. Hozzátették, hogy a főváros és a bérszövetséget alkotó érdekképviseletek között érvényben lévő bérpolitikai megállapodás értelmében 12,5 + 1 százalékos keret állt rendelkezésre. Az egyezség értelmében az alapbérek átlagosan 12,5 százalékkal nőnek, de emelkednek más bérelemek is,

így fennmarad többek között a szenioritási rendszer, és a Budapest pótlék is nő.

A közlemény továbbá hangsúlyozza, hogy az átlagnál is nagyobb mértékben nő a járművezetők, a járművezető tanulók, egyéb hiányszakmában foglalkoztatottak és a kulcspozíciókban dolgozók bére, ami segíti azt, hogy a BKV 2024-ben is megőrizze munkaerőpiaci helyzetét.