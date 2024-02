Négy új Gripen érkezik a légierőhöz, nő Magyarország védelmi képessége – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter az M1 hétfő reggeli műsorában. A minisztert azzal kapcsolatban kérdezték, hogy múlt héten pénteken Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette, Magyarország további négy géppel bővíti a honvédség JAS-39 Gripen vadászbombázó-flottáját.

Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a műsorban arról beszélt, hogy 2001-ben nyilvánvalóvá vált, a Gripenek lesznek a magyar légtér biztonságának garanciái. Mint mondta, a Gripen kiváló minőségű, jól üzemeltethető, kategóriájában olcsónak számító, többfunkciós harcászati repülő, amelyből eddig 14 érkezett Magyarországra, most pedig további négy gépről állapodtak meg. Hozzátette:

pénteken beillesztették a szerződésbe a négy új gépet, amelyek 2025-ben és 2026-ban fognak megérkezni, és az így teljessé váló flotta üzemeltetési szerződését is megkötötték tíz évre előre.

Emellett 2026-ban az eddig lízingelt gépek a magyar állam tulajdonába kerülnek.

A miniszter hangsúlyozta: a Gripen bevethető elfogó vadászként, alkalmas földi csapásmérésre és felderítő feladatokra is. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország NATO- és V4-kötelékben is ellátja más országok légtérrendészeti feladatait, így a balti országok mellett Szlovénia és Szlovákia légterének védelmében is részt vesznek a magyar Gripenek.

Szalay-Bobrovniczky Kristófot kérdezték a kampányról is, amellyel a PzH 2000 önjáró lövegekre toboroztak katonákat Tatára. A miniszter elmondta: a kampányban több helyszínen is bemutatták a nagyon modern, komplex PzH 2000 önjáró löveget, óriásplakáton hirdették a lehetőséget, és erre a magyar fiatalok nagyon jól reagáltak, sokan jelentkeztek a felhívásra.

Most jó lenni katonának

– mondta a honvédelmi miniszter, majd hozzátette, a társadalom érzékeli, hogy a leromlott biztonsági helyzetben fontos a katonaság, a beérkező sok új haditechnikai eszköz, az új harceljárások pedig vonzóvá teszik a Magyar Honvédséget a fiatalok számára. Úgy vélte, ez jó alkalom csatlakozni a Magyar Honvédség hivatásos vagy tartalékos erőihez.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország kivívta a többi nemzet elismerését azzal, hogy hazánk 2023 óta a GDP-je 2 százalékát fordítja katonai kiadásokra. A NATO nemzeti haderőkből áll, ezért minden tagállamnak szükséges fejlesztenie haderejét. Magyarország, amely elkötelezett a NATO-tagsága mellett, így is tesz – jelentette ki a honvédelmi miniszter Brüsszelben, a tagországok védelmi minisztereinek tanácskozását követően.