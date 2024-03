Az Európai Parlament 2024. március 11-én dönthet az európai közlekedés jövőbeni „zöldítéséről", mikor a közúti tehergépjárművekre vonatkozó úgynevezett Weights & Dimensions irányelv módosítására vonatkozó javaslatról szavaz.

A vasúti szállítmányozás számottevő növekedése helyett maras majd a sok CO2 szennyező kamion is az utakon

Fotó: Shutterstock

Az irányelv módosítás eredeti célja lehetővé tenni az elektromos hajtású kamionok elterjedését azáltal, hogy az akkumulátor többlet hely és tömeg igényének teret biztosít anélkül, hogy a rakomány mennyiségét csökkenteni kellene. Az irányelv-módosítás jelenlegi szövegezése viszont a nagyobb tömeg és méret paramétereket nem csak az elektromos kamionokra, hanem minden tehergépjárműre vonatkozóan is engedélyezné, tehát a dízel hajtásúakra is. Mindemellett az országhatárokat keresztező gigakamion szállításokat is megengedné – közöle a HUNGRAIL Magyar Vasúti Egyesület.

Kettős hátulütője is van az irányelv-módosításnak

Az eredmény azonban az EU társadalmára és környezetére nézve is jelentős veszteség lesz, a teljes közlekedési szektorra, a közútbiztonságra, a közúti infrastruktúrára és az energiafelhasználásra gyakorolt negatív hatások miatt.

Ahelyett, hogy csökkenne a kamionok száma az utakon, éves szinten 10,5 millióval több közúti teherfuvar és 6,6 millió tonna többlet CO2 kibocsátás várható a módosítás eredményeként az EU-ban. A nehezebb és hosszabb tehergépjárművek miatt pedig emelkedik majd a közúti balesetek száma.

Fokozottan koptatja a súly a közúti infrastruktúrát

A teherjárművek súlyterhelésének 10 százalékos növelése (40-ről 44 tonnára) 44 százalékkal jobban rongálja majd a közúti infrastruktúrát. A hidak és az útburkolat többlet karbantartási költsége EU szinten várhatóan eléri az évi 6,7 millárd eurót (hozzávetőleg 2 690 milliárd forintot).

Elkerülhetetlenek lesznek a hatalmas teherautós dugók

Fotó: Shutterstock

Az EU energiahiányára és különösen a zöld energia hiányára tekintettel érthetetlen, hogy miért a vasútnál hétszer több energiát használó közútnak kedveznek az irányelv módosításával a más, jóval zöldebb és kevesebb energiát fogyasztó közlekedési módokkal szemben?

– teszi fel a kérdést közleményében a HUNGRAIL.

Teljesíthetetlen célok

Amennyiben a döntéshozók nem veszik figyelembe a hatásokat és a szakmai állásfoglalásokat, akkor elérhetetlen lesz az EU-s zöld megállapodás azon törekvése, hogy 2030-ra megduplázzák a vasúti áruszállítás arányát, 18-ról 30 százalékra. Továbbá a Fenntartható és intelligens mobilitási stratégiában meghatározott célok sem fognak teljesülni, miszerint a vasútnak 2030-ra 50 százalékkal növelni, 2025-re pedig duplázni kellene a teljesítményét.