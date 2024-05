Több mint félszáz okosmegálló kialakítása várható év végéig Pakson

Egy hónapja számolt be a Teol arról, hogy jelentős mértékű buszváró korszerűsítés indul el Pakson, erre, vagyis az elektromosbusz-megállóhelyek kialakítására írt alá szerződést az önkormányzat a kivitelezővel. A munkálatok során az első körben 16 buszvárót korszerűsítenek, egyebek mellett a helyi strand mellettit, a Kandó Kálmán, Jedlik Ányos, Akácfa, Pál, Petőfi, Nyár és Öreghegy utcait, valamint az Építők útján található buszmegállót.

A település legfontosabb, legforgalmasabb pontjain, mintegy ötven helyszínen okosmegállók fogadják majd a tömegközlekedőket (Fotó: Paks II. Zrt.)

Több mint ötven okosmegállót alakítanak ki

A megállók fizikai kialakítását az önkormányzat végzi, míg a digitalizálásuk a helyi tömegközlekedésért felelős társaság feladata lesz. A Paksi Közlekedési Kft. azonban nem csupán az újonnan átalakított 16 megálló esetében végzi el a digitalizálást, hanem a település legfontosabb, legforgalmasabb megállóhelyeit is felokosítja majd, összesen mintegy ötven helyszínen az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) segítségével.

Erről idén jelent meg a kormányhatározat, amely szerint 4,3 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást juttat a fejlesztésekhez a kormány.

"Ehhez folyamatban van a támogatási kérelem benyújtása, majd a pályázat – reményeink szerint – pozitív elbírálása következhet" – közölte Tavi Tamás a Paksi Közlekedési Kft. ügyvezetője.

Év végéig már többfelé korszerű utastájékoztató táblák fogadják az utasokat

Mint mondta, ehhez kapcsolódóan folyamatban vannak az ajánlatkérések és a feltételes közbeszerzések a forgalomirányítási szoftverek továbbfejlesztésére, új utastájékoztatáshoz kapcsolódó rendszerekre és a hozzá tartozó eszközökre egyaránt. Mire lezárul a közbeszerzés, remélhetően megérkezik a támogatás is, így megkezdődhet a munka. A megállóhelyeket folyamatosan, elkészültük után rögtön átadják a forgalomnak, így várhatóan az év második felére már lesznek készen okosmegállók.

A mintegy ötven buszváró többségébe okos, környezetbarát, napelemmel ellátott, dinamikusan frissülő utastájékoztató táblák kerülnek ki, különböző méretben.

A digitális monitorokon valós időben követhetőek lesznek a különböző járatok érkezési idejei,

a menetrendek, amelyen bármilyen változást azonnal nyomon lehet követni, abban az esetben, ha például kimarad egy járat, avagy ha egy mentesítő járatot indít a társaság. Ezen kívül az önkormányzat közérdekű tájékoztatását is meg fogják jeleníteni a táblákon, illetve a társcég, a Volánbusz Zrt. által közösen használt megállókban akár a volánbuszok menetrendjét is fel tudják majd tüntetni.

Két ponton jegyvásárlási lehetőséget és elektromos kerékpár dokkolót is kialakítanak

A két legforgalmasabb, a tervek szerint a belvárosban és a lakótelep központjában található buszmegálló magasabb minőségben készül el, ahová plusz funkciókat építenek majd be. Itt online jegy- és bérletvásárlásra is lehetőség nyílik, sőt a tervezett városi elektromos kerékpáros rendszerhez kapcsolódóan itt már betervezik a dokkolóhelyeket a bérléshez töltéshez kapcsolódóan. Ezek egyfajta referencia-létesítményekként is szolgálnak a jövőre nézve, amelynek nyomán, a későbbiekben, hasonlóképpen a mostanihoz, pályázati forrásból a többit is formában szeretnék majd bővíteni.