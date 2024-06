Csúcsra járnak a zöldlakáshitelek

Meghaladta a 200 milliárd forintot a lakosságnak nyújtott zöldlakáshitelek tőkeállománya 2024 március végére. A kamatkedvezményes zöldhitellel akár 2 millió forint is spórolható. A bankok konstrukcióit ki lehet egészíteni a júliusban induló otthonfelújítási programmal is – mondta Gergely Péter, a Biztos Döntés pénzügyi szakértője.

Csúcsra jár a zöldhitelprogram / Fotó: Shutterstock

A Magyar Nemzeti Bank zöldpénzügyi jelentéséből kiderül, hogy a pénzintézetek minősített zöldvállalati hitelállománya 800 milliárd forintot tesz ki, ami mindössze négyszerese a lakossági zöldhitelállománynak.

A lakáshitelek szempontjából komoly lökést adott a zöldhitelek felfutásának az MNB 2022 tavaszán meghirdetett Zöldotthon program hitele, amely kizárólag energiatakarékos új építésű lakások finanszírozására érhető el, rendkívül kedvezményes, maximum 2,5 százalékos kamat mellett.

A program 2022. szeptember végi zárását követően a zöldhitelek állományát már a kereskedelmi bankok zöldhitelei is erősítik

– figyelmeztet a szakértő.

Mi az a zöldhitel?

A jegybank feltételrendszerében ma az a banki minősül zöldhitelnek, amely

Új lakások esetén a 2023. november elseje után beadott építési engedélyek alapján, az ÉKM rendelet szerint meghatározott minimum „A+” energetikai besorolás és legfeljebb 68 kilowattóra/négyzetméter/év primerenergia-igényű ingatlan megvásárlására szolgál.

Használt lakóépületek felújítása esetén a kölcsönszerződés időpontjában legfeljebb „BB” energetikai minősítésű ingatlanok esetében „A” minősítést elérő – maximum 76 kilowattóra/négyzetméter/év primerenergia igényű – lakás jön létre

vagy

a felújítás a szabályozásban szereplő összesített energetikai jellemzőhöz képest legalább 30 százalékos primerenergiaigény-csökkenést eredményez. „A”-nál rosszabb energetikai besorolású lakóépületen végzett egyedi energiahatékonysági intézkedéseket – hőszigetelés, nyílászárócsere, napelem vagy hőszivattyú felszerelése, fűtésirendszer-felújítás stb. – finanszíroz.

Akár kétmillió forint is megspórolható

Jelenleg hat pénzintézetnél – CIB, Erste, K&H, MagNet, MBH és OTP Bank – érhető el speciális zöldhitel. A standard konstrukciókhoz képest extra kamatkedvezmény van az energiatakarékos felújítások és a korszerű lakások vásárlásánál – mondta a Biztos Döntés pénzügyi szakértője.

A kamatkedvezmény mértéke révén a piacon elérhető legkedvezőbb standard banki hitelekhez képest akár 60 bázisponttal olcsóbban is hozzá lehet jutni egy 20 millió forintos, 20 évre szóló hitelhez.

A törlesztőrészletekben pedig 5000–9000 forintos havi könnyebbséget is jelenthet. A havi törlesztő így akár 143 ezer forint alatt is maradhat.

A teljes visszafizetendő összegben akár kétmillió forinttal kisebb adósságot jelenthet a zöldhitel-kamatkedvezmény igénybevétele az ügyfeleknek.

Felfutást hozhat az otthonfelújítási program

A bankok zöldlakáshitel-konstrukcióinak felfutását hozhatja az új otthonfelújítási program, amelyben az 1990 előtt épült lakások energetikai felújítását támogatja a kormány.

Július elsejétől lehet pályázni az energetikai beruházásra

maximum hatmillió forint hitelt lehet felvenni nullaszázalékos kamattal, amelyhez egymillió forintos minimális önrész szükséges.

Akik nekikezdenek egy energetikai célú beruházásnak, jó eséllyel a támogatott, maximum 7 millió forintos beruházási összegen felül is szeretnének megvalósítani egyéb fejlesztéseket. Nekik megoldást adhat, ha kedvezményes kamatozású zöldhitellel egészítik ki a finanszírozási költségeket. A megoldás azoknak is fontos lehet, akik 1990 után épült lakásokban élnek, ám egy energetikai célú beruházás náluk is nagyban csökkentheti a rezsiköltségeket – tette hozzá a szakértő.