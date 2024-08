Közeleg a tanévkezdés: ilyen támogatásokat igényelhetnek a családok

Még javában tart nyár, de ezekben a hetekben nem lehet nem gondolni arra, hogy csupán néhány hét és itt az őszi tanévkezdés. Több kisgyermekes családban már megkezdődtek a tanszervásárlások, de az iskolaszerek mellett is számtalan felszerelésre van szüksége egy diáknak, amely különösen több gyermek esetén jelentősen megterheli a családi kasszát. Jó tudni, hogy a szülők igénybe vehetnek különböző iskolakezdési támogatásokat, de vajon kinek jár és mikor? Hol kell igényelni és mekkora összeget lehet?

A tanévkezdés komoly terhet jelent a családok számára / Fotó: Muzslay Péter

Milyen tanévkezdési támogatások vannak?

A családoknak

állami,

önkormányzati,

munkáltatói és

alapítványi támogatások,

pályázatok és

adóvisszatérítések

is rendelkezésükre állhatnak. Nem mindegyik jár alanyi jogon, így érdemes pontosan is utána nézni, melyikre ki mire jogosult és hogyan igényelheti meg.

Az állam többféleképpen segíti a családokat

Az állam minden hónapban bizonyos összeggel hozzájárul a gyermek neveléséhez, ez a családi pótlék , amelyet a gyermek tankötelezetté válásának évétől iskoláztatási támogatásként folyósítják a tankötelezettség időtartama alatt. Az ellátás nem kifejezetten az iskolakezdés megkönnyítését szolgálja, de segítséget jelenthet közvetlenül előtte. A tanévkezdés előtt, augusztusban kétszer jön a családi pótlék, idén ez a következőképpen alakul:

a júliusi összeg már augusztus első napjaiban megérkezett a bankszámlákra, az augusztusi ellátást pedig a hónap végén, 25-e környékén utalják, emiatt szeptemberben értelemszerűen nem érkezik családi pótlék.

További ingyenes és kedvezményes állami juttatások

Az állam más kedvezménnyel is hozzájárul a tanévkezdéshez: ingyenes, vagy kedvezményes tankönyveket biztosít a tanulóknak és diákoknak, így tankönyvre a szülők többségének nem kell költenie. Lehetnek családok, ahol a szülőknek nehézséget jelenthet az ebédbefizetés is, a menzai ellátásra is vehető igénybe támogatás.

Ingyenes étkezésre jogosultak az 1-8. évfolyamon, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő általános iskolás gyermekek, egyes gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, illetve nevelésbe vett diákok. Olyan gyermekek számára is jár, akiket fogyatékosok intézményében helyeztek el, illetve a már nem általános iskolás, de nappali tagozaton tanuló gyermekek számára, ha nevelésbe vették őket vagy utógondozói ellátásban részesülnek.