Trópusi tengerré válik az Adria, sárga, nyálkás algatelepek jelentek meg az olasz vizeken

Júliusban már egyes napokon elérte a 30 fokos rekordot a tenger hőmérséklete az Adriai-tenger olasz partvidékén, Trieszttől a déli Capo d’Otrantóig húzódó területen.

Az Adria olasz partjainál tartósan 30 fokos a víz, megjelent az alga / Fotó: Simun Ascic

Nyálkás, sárgásfehér anyag az olasz Adrián

A helyiek arról számoltak be, hogy a víz már lassan olyan, mintha termál lenne, azt is észrevették, hogy sokkal kevésbé hullámzik a tenger. Emellett olyan halfajok is megjelentek, amelyek korábban nem éltek ezekben a vizekben. Most pedig megjelent egy vastag, nyálkás, sárgásfehér anyag, amely valójában egy alga felszaporodása. Ez az alga akkor szaporodik fel a vízben, amikor nem jut elég tápanyag a Pó folyóból a tengerbe – írja a The Guardian.

Az alga máskor is megjelent, akkor elmenekültek a turisták. A nyálkás réteg utoljára 1989-ben jelent meg ilyen nagy mértékben, elősorban az Emilia-Romagna régió tengerparti városainak vizeiben. Akkor a strandolók elmenekültek, annak ellenére, hogy a nyálka nem veszélyes az egészségre, csak nem egy kellemes látvány. Annál több bajt okoz a halászoknak, mert nem tesz jót a hajók motorjának, és eltömíti a hálókat. Míg a legtöbb halfajta képes kiszabadulni a nyálka alól, addig a kagylókat és egyes rákokat megfojthatja – jelezték a helyi halászok.

Kezd trópusi tengerré válni az Adria, a klímaváltozás az ok

Arról is beszámoltak a halászok, hogy már rendszeresen 30 fokos a tenger a nyílt vizeken is. Az Adria kezd trópusivá válni, olyan halakat látnak, amelyek korábban nem voltak ott, mint például a kardhal, míg más halfajták, például a rombuszhal, majdnem kihaltak. Kétségtelen, hogy az éghajlatváltozás megtörténik, és értelmetlen ezt tagadni – nyilatkozták. A leginkább érintett régiókban, köztük Venetóban, Emilia-Romagnában, Marchében és Abruzzóban működő halászati egyesületek rendkívüli állapot kihirdetését sürgetik a halászok megsegítésére. A szakértők világossá tették, hogy az algásodás szorosan összefügg az éghajlati viszonyokkal. Csütörtökön már visszahűlt a tenger 28 fokra, de a csúcshőmérsékletet augusztus közepén szokta elérni. Az egyik tudós úgy fogalmazott: az Adria épp oly trópusivá válik, mint a Maldív-szigetek, csak nem lesz ugyanolyan a színe.