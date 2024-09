Orbán Viktor legszebb álma: valóra válhat, de nemcsak a magyarokon múlik

Regős arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei adatokból az is látszik, ha nem is feltétlen a kiskereskedelem, hanem a szolgáltatások és az online rendelések lehetnek a fogyasztás mozgatórugói. Hangsúlyozta, hogy az export mellett a beruházások terén is bőven van lehetőség növekedésre, ehhez azonban az is kell, hogy a külső kereslet is javuljon, azaz a vállalatok motiválva érezzék magukat a beruházásra, és lássák, hogy van értelme beruházni, mert a terméküket megveszi valaki.

Jöhet a fordulat az exportban és az iparban

Virovácz Péter alapvetően a belső motorokkal számol jövőre, de szerinte eljöhet a fordulat az export és az ipari termelés terén. Idén pont a külső kereslet gyengesége miatt rontotta le az év elején a 4 százalékos növekedési várakozását 2,5 százalékra a kormány, miután két hónap után világossá vált, hogy a felvevőpiacaink is keresleti problémákkal küzdenek. Az elemző azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő hónapokban egymás után lépnek be új kapacitások a termelésbe a BYD, a CATL és a BMW jóvoltából, amelyek támaszt adhatnak a növekedésünknek.

Az már persze más kérdés, hogy ezek mennyire tudnak felpörögni. Idén az év eleje óta nagy kapacitáskihasználatlanság jellemzi a magyar ipart, hiába épült rengeteg kapacitás az elektromos átálláshoz kapcsolódva, ezek alig-alig termelnek, elég csak az SK Innovationre gondolni, ahol a megrendeléshiány miatt lassan egy éve folyik próbagyártás, emiatt több száz kölcsönzött munkavállalójától vált meg a dél-koreai vállalat. De a kecskeméti Mercedes-gyár sem használja ki a teljes kapacitását, az év második felében csak két műszakos munkarendben üzemel, ami a termelésének egyharmadát érinti. Az elemző mindezek ellenére úgy véli, még akkor is, ha gyenge lesz a globális kereslet jövőre, a belépő új termelési kapacitások mindenképpen elkezdenek majd termelni, így ha a debreceni BMW-gyárban fél gőzzel is megy, már akkor is nőhet az ipari termelés. Amire óriási szükség is van, gyakorlatilag már második éve tart a hazai ipar lejtmenete, idén két hónapot leszámítva csökkent a kibocsátás.