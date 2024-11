Óriási a baj a magyar iparban: tömegével áll a fölös munkaerő a cégeknél, megjelent a kapun belüli munkanélküliség

Egyre több jel utal arra, hogy ismét megjelent Magyarországon a munkaerő-felhalmozás, vagy ahogy a szocializmusban megfogalmazták, a kapun belüli munkanélküliség. Hiába rendkívül gyenge a feldolgozóipari vállalatok megrendelésállománya, továbbra sem küldik el a feleslegessé váló munkaerőt. A jelenség már a 2008–2009-es válság alatt is megfigyelhető volt, azonban míg akkor pár negyedévig tartott, most lassan két éve velünk van. A cégek átszervezésekkel és munkaidő-átcsoportosításokkal kezelik a helyzetet, de így is kérdéses, hogy mikor jön el az a pont, amikor tömegével kezdik el leépíteni a munkaerőt. Úgy, ahogyan azt a Volkswagen is nemrégiben meglépte Németországban.