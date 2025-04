Nem csak Jennifer Lopez koncertjére kerülnek egy vagyonba a jegyek – ők a legdrágább sztárok

Elkezdődött a jegyértékesítés Jennifer Lopez első budapesti koncertjére, és végre kiderültek a jegyárak is. Már a jegyértékesítés megkezdése előtt negyedórával is alig lehetett betölteni a honlapot, annyian rohamozták meg az Eventim oldalát. Az énekesnő első budapesti koncertjére a legolcsóbb jegy 65 ezer forintba, a legdrágább pedig 95 ezer forintba kerül, de van egy különleges jegy is, amely több százezer forintba kerül. Megnéztük, hogy a latin-amerikai énekesnő mellett mely előadók koncertjeire a legdrágább a belépő.

Jennifer Lopez koncertjére 65 ezer forint a legolcsóbb jegy egyelőre / Fotó: AFP

Coldplay

A Coldplay a világ egyik legkedveltebb zenekara, ezért meg is kérik a koncerjegyeik árát. A rajongók színkóddal ellátott LED-csuklópántot kapnak, így a látvány részévé válnak. Az eredmény egy olyan közösségi élmény, ahol egy telt házas stadionban minden ülőhely egységesen vibrál.

Mivel nagyon sokan szeretnének részesei lenni ezeknek a koncerteknek, a drága jegyek elkerülhetetlenek. A nagy piacokon, például Londonban vagy Los Angelesben, az elsőrendű ülések 300-400 dollárba (111 ezer és 148 ezer forint) kerülhetnek.

A koncertjegyek árán a látványelem is sokat dob / Fotó: SPH Media via AFP

Beyoncé

Az énekesnő vitathatatlanul az egyik legfontosabb ikon a zeneiparban, így nem meglepő, hogy a legdrágább koncertjeggyel rendelkező művészek közé tartozik. Legyen szó a „Crazy in Love”-ról, vagy olyan konceptuális albumelőadásokról, mint a „Lemonade”, színpadi jelenléte heves, csiszolt és megállíthatatlan.

A „Renaissance World Tour”-hoz hasonló turnék sikere is befolyásolja a koncertjegyek drágulását. A legjobb helyek körülbelül 500 dollár (184 ezer forint körül) körül járnak. A VIP-csomagok, amelyek mindenféle extrákat tartalmaznak, meghaladhatják az 1000 dollárt (370 ezer forint).

Madonna

Az olyan közelmúltbeli turnékon, mint például a „Celebration Tour”, a Madonna-rajongók készek voltak tetemes összegeket fizetni cserébe azért, hogy szemtanúi legyenek ezeknek a „minioperáknak”. A koncertjegyek általában 300 dollártól (111 ezer forint) kezdődnek, a prémium-VIP-ajánlatok pedig jóval 700 dollár (259 ezer forint) fölé ugrottak.

Adele

A brit énekesnő egy globális szupersztár, akinek a koncertjei nem látványosak, hanem inkább személyesek. Ez az intimitás azonban pont erősíti pozícióját a legdrágább koncertjeggyel rendelkező művészek között, hiszen a gyakori turnézások hiánya miatt a szűkös kínálat az égig érő keresletet elégíti ki. A rajongók vágynak arra, hogy élőben hallhassák balladáit, mint például a „Someone Like You” vagy a „Hello”.