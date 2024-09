Rekorddöntésre készül a Coldplay, Taylor Swift csúcsát múlhatják felül

Jövőre is folytatja 2022 óta tartó monstre turnéját a Coldplay, a Music Of The Spheres nevet viselő koncertkörút keretében jövőre tíz alkalommal is fellépnek majd a londoni Wembley stadionban – derül ki a BBC cikkéből.

Chris Martin, a Coldplay frontembere a zenekar 2023-as koppenhágai koncertjén / Fotó: AFP / Mads Claus Rasmussen

Eredetileg hat koncertet terveztek az arénába, de a rajongók részéről akkora volt az érdeklődés, hogy négy további bulit is beiktatott a csapat a naptárba.

Ezzel a Coldplay lesz az első olyan előadó vagy zenekar, amely egy naptári éven belül tízszer koncertezik a közel százezer néző befogadására alkalmas Wembley-ben.

A korábbi rekordot a Take That és Taylor Swift tartotta, a fiúbanda 2011-ben, a kanadai énekesnő pedig idén nyáron állt színpadra egyaránt nyolcszor a létesítményben.

A Coldplay a Ticketmaster sokak által kritizált dinamikus árazási gyakorlatát ellensúlyozva minden koncertre fix áras jegyeket kínál a weboldalán keresztül, emellett a Wembley-be meghirdetett dátumokra kedvezményes páros belépőket is meghirdettek: a „jóárasított” jegyek 52 fontba (25 ezer forint) kerülnek.

A Coldplay 2022-ben elindított Music of the Spheres turnéja, amelyet eddig 9,6 millióan láttak világszerte, 1,059 milliárd dollár (körülbelül 377 milliárd forint) bevételt hozott, ezzel még Taylor Swift Eras turnéját is felülmúlják: a kanadai popsztár 1,039 milliárd dolláros (nagyjából 370 milliárd forint) bevételt könyvelhetett el.

A Coldplay 16 év után ismét Magyarországra látogatott, és a visszatérést nem is aprózzák el: a 2024-es Music of the Spheres turné keretében a brit együttes egyből három koncertet csinált budapesti Puskás Arénába. A jövő évre meghirdetett koncertek egyúttal lemezbemutató turnéként is szolgálnak, a Coldplay október 4-én jelenteti meg legújabb, tizedik nagylemezét, amely Moon Music címmel érkezik majd a boltokba és a streamingfelületekre.