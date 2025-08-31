Rákaptak a magyarországi bankok a kártyacserére – ez áll mögötte

Tavaly év végén már jócskán tízmillió fölött járt a Magyarországon forgalomban lévő bankkártyák száma, ezek döntő többsége lakossági felhasználású volt. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) júniusban kiadott pénzforgalmi tájékoztatója szerint idén éves alapon vizsgálva a hazai szolgáltatók kártyáival lebonyolított vásárlások száma 3,9, értéke pedig 16,1 százalékkal bővült. Így az idei első negyedévben 472 millió vásárlás történt, 5192 milliárd forint összértékben fizetési kártyák használatával – írja összeállításában az Origo. A lap felidézi: idén az Erste Bank mellett a Raiffeisen Bank is Visára cseréli a MasterCard kártyáit, míg a MagNet Banknál egyetlen MasterCard kártyatípus lesz csak elérhető a jövőben, július 1-jétől kezdődően három éven át tart a bankkártyacsere-program.
A lap – a Magyar Bankszövetség részükre megküldött jelzése, valamint a pénzügyi szakértő kommentárja alapján – arról ír, hogy a bankkártyacsere elsősorban a pénzintézetek számára bír jelentőséggel, illetve a bankonkénti háttere is a pénzintézeteknél tárható fel. A pénzintézetek erről egyébként elárultak korábban valamennyit. Például azt, hogy az egykártyás rendszerekben a bankok működési költségei mérsékeltebbek lehetnek. Fontos szempont az is, hogy a kártya- és fizetési rendszerek fejlesztése platformalapú működést igényel, ezért az átállással a folyamatok leegyszerűsödnek. Ennek eredményeként a jövőben számos olyan új kártyaszolgáltatást vezethetnek be, amelyek jelenleg még nem elérhetők az ügyfelek számára, viszont a kártyatársaságok adott típusú kártyáihoz kapcsolódnak, akár alapértelmezésként is.
A lap azt is bemutatja, hogy bár a Magyarországon meghatározó Visa, valamint a Mastercard mögötti hálózat hasonló lehetőséget kínál egymáshoz képest, az elfogadói oldalon alkalmazott költségstruktúrák, valamint a kapcsolt szolgáltatások miatt az ügyfelek számára sem közömbös, melyik kártyaszolgáltató milyen kártyájával fizetnek.
Az elmúlt időben azonban a Visánál is elkezdtek megjelenni ezek a szolgáltatások, így az ügyfelek hosszú távon várhatóan kiegyenlítettebb versennyel találkoznak majd Magyarországon is
– nyilatkozta a lapnak Gergely Péter pénzügyi szakértő.
További részletek az Origo összeállításában olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.