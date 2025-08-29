Hatalmas földgázmező az Alföldön: egy kanadai cég megkezdi a kitermelését – Magyarország teljes fogyasztását fedezné

Kezdődhet az alföldi földgázkitermelés Kiskunhalas közelében a kanadai CanCambria Energy Corporation révén. A vállalat 17 milliárd köbméter földgázt hozhat a felszínre, ami nagyjából Magyarország kétéves gázfogyasztását fedezné – írja a G7.

Fotó: Reviczky Zsolt

A mennyiséget több év alatt termelnék ki, mivel a gáz nehezen hozzáférhető, ezért száz kútra lesz szükség. A projekt a Nemzeti Energia- és Klímaterv részeként fontos lépés a hazai gáziparban, amelynek célja a gázimport arányának csökkentése.

Az elmúlt húsz évben az éves földgázkitermelés megfeleződött, jelenleg évente nagyjából 1,5-1,9 milliárd köbméter földgázt hoznak felszínre itthon. A klímaterv megfordítaná a trendet, és azzal számol, hogy a kitermelés 2030-ra elérheti az évi 2,4 milliárd köbmétert, így a behozatal aránya 70 százalékra csökkenne.

A tervek szerint a kitermelés jövőre indulhat. A lap megjegyzi: a magyar gázvagyon jelentős, de nehezen kitermelhető. A hidraulikus rétegrepesztéssel járó technológia a földrengésekhez hasonló rezgéseket és zajt okoz, valamint nagy a vízigénye, ezért a környezeti hatások alapos vizsgálata kulcsfontosságú.

Érdemes megemlíteni, hogy az elmúlt években élénkülés tapasztalható a magyarországi szénhidrogén-lelőhelyek feltárásában és esetleges kitermelésében. Például tavaly Berettyóújfalu környékén, illetve két évvel ezelőtt Sarkad közelében az MVM csoport új kutakat fúrt. 2024 elején már négy gázkút termelt Nyékpusztán az MVM csoport részvételével folyó Corvinus projekt részeként.

Látványosan nőtt a hazai kőolaj-kitermelés

A belföldön kitermelt energia mennyisége 2021 óta töretlenül emelkedik, és ez a tendencia 2025-ben is folytatódott. Az idei első fél évben gázból és kőolajból egyaránt több került felszínre, mint 2024 azonos időszakában. A legnagyobb előrelépést a kőolaj mutatta: a tavalyi 504 ezer tonnával szemben 2025 január–júniusában már több mint 593 ezer tonna volt a kitermelés, ami közel 18 százalékos növekedés.

A földgáz esetében kisebb mértékű a bővülés: a 2024 első félévi 956 millió köbméterhez képest idén 977 millió köbmétert termeltek ki. Magyarország kőolaj-kitermelése 2024-ben húsz év után először múlta felül az egymillió tonnát. Az Energiaügyi Minisztérium a hazai ásványvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében öt év szünet után hirdetett meg bányászati koncessziókat ősszel.