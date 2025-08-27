Akciótervet dolgoz ki a kormány - megvédik a béreket és a munkahelyeket

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok, egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. Emlékeztetnek, Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre, és minden eszközzel fellépnek az indokolatlan áremelésekkel szemben.

NGM: újabb intézkedésekkel a kormány megvédi a családokat / Fotó: Vémi Zoltán

A brüsszeli vámmegállapodás mind magyar-, mind az uniós vállalkozások számára hátrányos, nemcsak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a hároméves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít. Ezért további intézkedésekre van szükség – állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 júniusában a bruttó átlagkereset meghaladta a 704 ezer forintot, ami 9,7 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A reálkereset éves alapon 4,8 százalékkal emelkedett, vagyis több mint másfél éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje, így egyre több pénz marad a magyar családok zsebében.

Jelentős megállapodást kötöttek

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár közleményben hangsúlyozta:

2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

A kormány azonban itt nem állt meg: a jövedelmek vásárlóerejének további növelése érdekében történelmi jelentőségű, hároméves bérmegállapodás jött létre a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között. Ennek eredményeként a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal 328 600 forintra, 2027-re pedig további 14 százalékkal 374 600 forintra emelkedik.

A kormány azonnal megkezdte az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, hogy megvédje a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket.

Az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása során a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyalásokat folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával. A kormány a bérek, a munkahelyek és a magyar ipar védelmében nyitott a további tárgyalásokra, és kész minden szükséges intézkedést megtenni.