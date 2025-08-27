Akciótervet dolgoz ki a kormány - megvédik a béreket és a munkahelyeket

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a magyar munkavállalók, kiemelten a gyermekes családok, egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni. Emlékeztetnek, Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtják végre, és minden eszközzel fellépnek az indokolatlan áremelésekkel szemben.
A brüsszeli vámmegállapodás mind magyar-, mind az uniós vállalkozások számára hátrányos, nemcsak az ipart és a munkahelyeket veszélyezteti, hanem a hároméves bérmegállapodás betartása elé is jelentős akadályt gördít. Ezért további intézkedésekre van szükség – állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 júniusában a bruttó átlagkereset meghaladta a 704 ezer forintot, ami 9,7 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A reálkereset éves alapon 4,8 százalékkal emelkedett, vagyis több mint másfél éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje, így egyre több pénz marad a magyar családok zsebében.
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár közleményben hangsúlyozta:
2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.
A kormány azonban itt nem állt meg: a jövedelmek vásárlóerejének további növelése érdekében történelmi jelentőségű, hároméves bérmegállapodás jött létre a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek között. Ennek eredményeként a minimálbér 2025-ben 9 százalékkal 290 800 forintra, 2026-ban 13 százalékkal 328 600 forintra, 2027-re pedig további 14 százalékkal 374 600 forintra emelkedik.
A kormány azonnal megkezdte az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozását, hogy megvédje a magyar gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket.
Az iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv kidolgozása során a Nemzetgazdasági Minisztérium tárgyalásokat folytatott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával. A kormány a bérek, a munkahelyek és a magyar ipar védelmében nyitott a további tárgyalásokra, és kész minden szükséges intézkedést megtenni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.