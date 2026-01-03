A CIA nem erősítette meg, hogy az ukránok a Putyin-rezidenciát támadták - Zelenszkij teljes sorcserét hajtott végre, kétségbeesetten ragaszkodik a hatalomhoz
Fájdalmas, hosszú végjáték vár az orosz–ukrán háború így vagy úgy való lezárásának részvevőire. Moszkva láthatóan eltökélte magát, hogy „radikális” megoldással, katonai úton oldja meg az orosz–ukrán háború problémáját. A CNN tudósítása szerint a CIA-vizsgálat nem támasztotta alá Moszkva (Putyin Trumpnak elmondott) érvelését, amely szerint a novgorodi terület elleni ukrán dróntámadás célpontja az ott lévő egyik orosz elnöki vendégház lett volna.
John Ratcliffe, a CIA igazgatója arról tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy a hírszerző-elemző szervezet úgy ítélte meg, hogy az ukránok nem Putyin házát célozták meg a régióban. Trump önmagát „nagyon dühösnek” írta le a CNN szerint, hallván az új fordulatot.
Videón Putyin palotája, amit az oroszok szerint megtámadtak az ukránok: ha komolyan gondolták Zelenszkijék, tudniuk kellett, hogy esélyük sincs – ez egy erődítmény
Ukrajna szerint a Kreml ezzel csak ürügyet keres további agresszióhoz, a támadások pedig valójában nem történtek meg. A Putyin valdai palotája környékén felépített légvédelmi hálózat azonban azt jelzi, hogy Moszkva kiemelten védi az orosz elnök tartózkodási helyét, és az ukrán hadsereg a közelébe se tudott volna jutni.
A nyugati sajtót nem érdekli az állítólagos támadás a Putyin-rezidencia ellen
Most még kétséges, hogy a CIA-értékelés változtat-e az amerikai elnöknek az ukrán béketárgyalásokhoz, partneréhez, az orosz elnökhöz fűződő viszonyán. Az érdekelt amerikai sajtó mérsékelt figyelmet fordít az ügyre,
- a mértékadó The Hill első tizenkét hírében nincs is szó a novgorodi támadásról vagy az ukránokról.
- Éppígy hiányzik a New York Times legfontosabb híreiből.
- Európában a londoni Daily Mail foglalkozott kimerítően a témával.
- Moszkva, a Kreml (kremlin.ru) kiemelt helyen csak öt eseményt közölt. Ezek között nincs ott a feltételezett támadás híre a novgorodi Valdai elnöki ház ellen.
Kijev láthatóan emeli a tétet, immár nyíltan civil célpontokra is támad. Herszon megyében, a Fekete-tenger partján, Horliban történt, egy szilveszteri, civil társaság, vendéglő elleni 27 halálos áldozatot követelő ukrán dróntámadáshoz hasonlóra eddig nem volt példa.
- Oroszország láthatóan áttenné az események iránti nemzetközi figyelem súlypontját a propagandaszempontból neki kedvezőbb horli vendéglőtámadásra. Orosz források szerint a 27 halálos áldozat között két gyermek is volt. Kijev viszont tagadja a támadás tényét.
Moszkva a RIA Novosztyiban megjelent videótudósítás szerint átadta az amerikaiaknak a novgorodi Putyin-rezidencia elleni támadás színhelyén rögzített egyik ukrán drón mozgásának adatsorait. Az orosz katonai hírszerzés (GU) által feldolgozott adatokat a moszkvai amerikai nagykövetség illetékeseinek továbbították.
Lavrov a realitásokra hívta fel a figyelmet – keserves végjátékkal érhet véget az orosz–ukrán háború
Kijevnek és nyugati támogatóinak el kell ismerniük az új területi realitásokat, amelyek azt követően keletkeztek, hogy a Krím, Szevasztopol, a Luganszki és a Donyecki Népköztársaságok, a zaporizzsjai és a herszoni (nagy)megyék csatlakoztak az Oroszországi Föderációhoz
– foglalta össze a helyzetet Szergej Lavrov oroszországi külügyminiszter.
Eközben folytatódnak az orosz katonai fejlesztések. Moszkva T-80BVM mintájú, gázturbinával hajtott közepes harckocsijait felszereli egy, a katonai köznyelvben „gyermekláncfűnek” (oduvancsik) nevezett szerkezettel, amely állítólag védelmet ad a felülről támadó ukrán/nyugati drónok ellen. A szerkezet működési elvét az oroszok nem közölték.
Zelenszkij rakétákat követel és teljes sorcserét hajt végre
Zelenszkij közben további keményítést követel szövetségeseitől Oroszország ellen. Egyre erőteljesebben követeli Washingtontól a Tomahawk rakétákat. Ha valaha is sor kerül orosz–ukrán béketárgyalásokra, szeretné, ha a háta mögött ott állnának harckészültségben a nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakéták. Washington azonban nagyon óvatos, pláne most, amikor az ukránokat Putyin rezidenciájának megtámadásával vádolják, valamint erősen romlottak pozíciói a civilek elleni támadásokkal is.
Zelenszkij kétségbeesetten ragaszkodik a hatalomhoz,
nemcsak Ukrajna egyik legfontosabb posztján hajtott végre személycserét, de alapvető, strukturális átalakítást is végrehajtott.
Az ukrán elnök Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest kérte fel a védelmi tárca vezetésére. Az oroszok elleni háborút vívó Ukrajna egyik legfontosabb pozíciójáról van szó. Zelenszkij pénteken egy sor másik személycserét is nyilvánosságra hozott az államvezetés terén.
- Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés eddigi főnöke kerül az ukrán államfői hivatal élére.
- Budanov helyét az ukrán külső hírszerzést vezető Oleh Ivascsenko veszi át.
- Az ukrán elnök közölte azt is, hogy leváltja az ukrán határőrség vezetőjét, Szerhij Dejnekót, aki a belügyminisztériumban folytatja munkáját.
- Dejneko utódját még nem nevezték meg.
- Mihajlo Fedorov első miniszterelnök-helyettest, digitális fejlesztési minisztert kérte fel a védelmi tárca vezetésére Volodimir Zelenszkij.
Zelenszkij Putyin-alteregót ültetne korrupció miatt távozó helyettese székébe – az jön, aki mindent tud
Vlagyimir Putyin titkosszolgálati múltja jól ismert, most egy hasonló háttérrel rendelkező személy kerülhet a Volodimir Zelenszkij elnök utáni legnagyobb hatalmú ukrajnai pozícióba. Az ukrajnai korrupció miatti vizsgálatok idén az elnök közvetlen közeléig jutottak, ezek miatt távozott nagy hatalmú helyettese, Andrij Jermak. Zelenszkij most megnevezte, kit szeretne a helyébe. Lesz, aki nem örül.