A CIA nem erősítette meg, hogy az ukránok a Putyin-rezidenciát támadták - Zelenszkij teljes sorcserét hajtott végre, kétségbeesetten ragaszkodik a hatalomhoz

Fájdalmas, hosszú végjáték vár az orosz–ukrán háború így vagy úgy való lezárásának részvevőire. Moszkva láthatóan eltökélte magát, hogy „radikális” megoldással, katonai úton oldja meg az orosz–ukrán háború problémáját. A CNN tudósítása szerint a CIA-vizsgálat nem támasztotta alá Moszkva (Putyin Trumpnak elmondott) érvelését, amely szerint a novgorodi terület elleni ukrán dróntámadás célpontja az ott lévő egyik orosz elnöki vendégház lett volna.

Zelenszkij és Trump – keserves végjáték felé közelít az orosz–ukrán háború / Fotó: AFP

John Ratcliffe, a CIA igazgatója arról tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy a hírszerző-elemző szervezet úgy ítélte meg, hogy az ukránok nem Putyin házát célozták meg a régióban. Trump önmagát „nagyon dühösnek” írta le a CNN szerint, hallván az új fordulatot.

Videón Putyin palotája, amit az oroszok szerint megtámadtak az ukránok: ha komolyan gondolták Zelenszkijék, tudniuk kellett, hogy esélyük sincs – ez egy erődítmény

Ukrajna szerint a Kreml ezzel csak ürügyet keres további agresszióhoz, a támadások pedig valójában nem történtek meg. A Putyin valdai palotája környékén felépített légvédelmi hálózat azonban azt jelzi, hogy Moszkva kiemelten védi az orosz elnök tartózkodási helyét, és az ukrán hadsereg a közelébe se tudott volna jutni.

A nyugati sajtót nem érdekli az állítólagos támadás a Putyin-rezidencia ellen

Most még kétséges, hogy a CIA-értékelés változtat-e az amerikai elnöknek az ukrán béketárgyalásokhoz, partneréhez, az orosz elnökhöz fűződő viszonyán. Az érdekelt amerikai sajtó mérsékelt figyelmet fordít az ügyre,

a mértékadó The Hill első tizenkét hírében nincs is szó a novgorodi támadásról vagy az ukránokról.

Éppígy hiányzik a New York Times legfontosabb híreiből.

Európában a londoni Daily Mail foglalkozott kimerítően a témával.

Moszkva, a Kreml (kremlin.ru) kiemelt helyen csak öt eseményt közölt. Ezek között nincs ott a feltételezett támadás híre a novgorodi Valdai elnöki ház ellen.

Kijev láthatóan emeli a tétet, immár nyíltan civil célpontokra is támad. Herszon megyében, a Fekete-tenger partján, Horliban történt, egy szilveszteri, civil társaság, vendéglő elleni 27 halálos áldozatot követelő ukrán dróntámadáshoz hasonlóra eddig nem volt példa. Oroszország láthatóan áttenné az események iránti nemzetközi figyelem súlypontját a propagandaszempontból neki kedvezőbb horli vendéglőtámadásra. Orosz források szerint a 27 halálos áldozat között két gyermek is volt. Kijev viszont tagadja a támadás tényét.

Moszkva a RIA Novosztyiban megjelent videótudósítás szerint átadta az amerikaiaknak a novgorodi Putyin-rezidencia elleni támadás színhelyén rögzített egyik ukrán drón mozgásának adatsorait. Az orosz katonai hírszerzés (GU) által feldolgozott adatokat a moszkvai amerikai nagykövetség illetékeseinek továbbították.