Deviza
EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.14 -0.58% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF422.65 -0.38% PLN/HUF93.07 -0.21% RON/HUF78.41 -0.28% CZK/HUF16.15 -0.18% EUR/HUF396.35 -0.24% USD/HUF340.14 -0.58% GBP/HUF458.51 -0.41% CHF/HUF422.65 -0.38% PLN/HUF93.07 -0.21% RON/HUF78.41 -0.28% CZK/HUF16.15 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,365.61 +0.51% MTELEKOM1,972 -0.2% MOL2,946 +0.34% OTP30,560 +0.62% RICHTER10,670 +0.75% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,260 0% BUMIX9,245.55 -0.2% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,183.56 -0.27% BUX105,365.61 +0.51% MTELEKOM1,972 -0.2% MOL2,946 +0.34% OTP30,560 +0.62% RICHTER10,670 +0.75% OPUS588 +0.17% ANY7,940 +0.25% AUTOWALLIS163.5 0% WABERERS5,260 0% BUMIX9,245.55 -0.2% CETOP3,513.79 +0.09% CETOP NTR2,183.56 -0.27%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kormányrendelet
Otthon Start Program
hitel
kamat

Otthon Start program: fontos módosítások léptek életbe – örülhetnek a vásárlók

A kormányrendelet módosítása segíti az Otthon Start és a többi lakáscélú állami támogatás összehangolását. A CSOK Plusz és a falusi CSOK esetében is a támogatás felső értékhatára lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt és az Otthon Start hitel később CSOK Plusszá alakítható.
VG/MTI
2025.08.26, 13:32
Frissítve: 2025.08.26, 14:26

A legújabban módosított kormányrendelet bővíti és rugalmasabbá teszi a lakáscélú állami támogatások igénybevételét, hogy azokat még inkább összehangolják az Otthon Start programmal; az intézkedések – különösen a 80–150 millió forintos ársávban – közvetlen hatással lehetnek az ingatlanpiacra – közölte kedden kiadott elemzésében a Duna House.

Hand,On,Calculators,,Strategizing,Home,Refinance.,Wooden,House,Model,,Buy, lakáshitel, hitel, lakás, ingatlan, számológép, házikó otthon start
A kormányrendelet módosítása segíti az Otthon Start és a többi lakáscélú állami támogatás összehangolását / Fotó: Sorapop Udomsri / Shutterstock

A legfontosabb változások között említették, hogy a CSOK Plusz és a falusi CSOK esetében is a támogatás felső értékhatára lakásoknál 100, házaknál 150 millió forintra nőtt és az Otthon Start hitel később CSOK Plusszá alakítható, ha a hitelfelvevő házasságot köt és gyermeket vállal.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a módosítások értelmében egyszerre maximum két támogatott kölcsön vehető fel, a fix 3 százalékos hitel mellé a CSOK Plusz vagy a falusi CSOK kapcsolható, illetve, hogy a CSOK Plusz és az Otthon Start ugyanazon banknál, külön ügyintézési költség nélkül igényelhető.

A változtatások között szerepel még, hogy 

adóstársként kizárólag a házastárs vagy a szülők vonhatók be, de a szülők nem szerezhetnek tulajdont.

Mindezek mellett az is fontos, hogy az állami kamattámogatás mértéke nem haladhatja meg a bank által ténylegesen alkalmazott kamatot.

A közlemény idézte Szegő Pétert, a Duna House vezető elemzőjét, aki elmondta a változtatások bővítik a támogatott ingatlanok körét, valamint növelik a fiatal családok finanszírozási rugalmasságát. 

Az értékhatár emelésével olyan lakások és házak is bekerülnek a támogatott körbe, amelyek korábban túl drágának számítottak, így ez a lépés a 80–150 millió forintos ársávban is tovább élénkíti a keresletet.

A rugalmasságot mutatja, hogy az Otthon Start később CSOK Plusszá alakítható, így a fiatal, gyermektelen igénylők is előbb beléphetnek a lakáspiacra, majd családalapítás után ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak lesznek, mint a CSOK Pluszt igénylők.

A Duna House példaként említette, hogy egy háromgyermekes család budapesti lakásvásárlásnál a módosítás előtt legfeljebb 80 millió forintos ingatlanra vehetett fel cCSOK Pluszt. Így egy 95 millió forintos lakás kiesett a támogatott körből.

A mostani szabályozás viszont 100 millió forintos értékhatárt enged, ezáltal a család jogosulttá válik: 15 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, 50 millió forint fix 3 százalékos hitelre, míg a fennmaradó összeget piaci hitelből vagy saját forrásból fedezheti. Ez a módosítás így közvetlenül növeli a családok vásárlóerejét, miközben tovább élénkíti a középkategóriás lakások piacát.

Kapcsolódó

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu