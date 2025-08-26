Elpusztíthatatlan akkumulátort mutatott be a Magyarországon gyárat építő CATL: nem tud kigyulladni, ez mindent megváltoztat az elektromos autóknál - videó

A jelenlegi statisztikák szerint például akkumulátor tűz miatti gyulladás jut 1000 villanyautóra, mint ugyanannyi hagyományosra – írja a villanyautosok.hu.

Új akkumulátor-technológiával rukkolt elő a CATL / Fotó: Shutterstock

A félelmek persze nem teljesen alaptalanok, de úgy néz ki, hamarosan nyugodtan a múlt részének tekinthetjük őket.

Az elektromos autókban a leggyakrabban NMC kémiájú lítiumion-akkumulátorokat alkalmaznak, amelyek rengeteg energiát tárolnak kis helyen, sérülésük esetén pedig ez hatalmas tűz és hő kíséretében távozik.

Hogy a helyzet még rosszabb legyen, az NMC, NCA és hasonló kémiájú lítiumion-aksik katódjában lévő fém-oxidok hő hatására oxigént szabadítanak fel, így az akku saját maga látja el a kulcsfontosságú elemmel a tüzet, ami jelentősen megnehezíti az oltást. Ezért inkább beszélhetünk hűtésről és a tűz terjedésének megállításáról, mintsem a kigyulladt akkucellák eloltásáról – azokat sokszor hagyják csak kiégni.

Már volt előrelépés

Ebben jelentős előrelépés volt az LFP kémia, amely vasfoszfát katódja nem generál oxigént egy tűz esetén, és eleve stabilabb, nehezebben gyullad is ki. Sokan a szilárdtest-akkuktól várják a végső megoldást, amelyek a folyékony elektrolit hiányában a tüzet tápláló egyik fő „alkatrészt‟ veszik ki az egyenletből.

De egy másik bimbódzó technológia, a

nátriumion-akkumulátor is hasonló pozitív tulajdonságokkal rendelkezik a tűzbiztonság tekintetében.

Ennek energiasűrűsége persze inkább az LFP-hez mérhető, így egyelőre elsősorban a kis és közepes hatótávolságú autókban, valamint az akkus energiatárolókban találkozhatunk majd vele.

Hogy mennyire is bírja az abúzust, a sérülést és akár a szándékos rongálást is azt most a CATL egy új videón mutatta meg, ahol a már sorozatgyártásban lévő NAXTRA fantázianevű akkucellájukat vetették alá egyre durvább és durvább behatásoknak.

Először „csak‟ egy présgép törte meg a teletöltött akkucellát különböző szögekből, majd jött a híres szöggel átszúrós teszt, ami elvileg rövidre zárja a feltekercselt aktív anyagok minden rétegét és egy hagyományos akkucellában katasztrofális eseményekhez vezet. Amikor erre sem reagált a nátriumion-cella, akkor egy elektromos fúróval estek neki, végül pedig körfűrésszel vágták ketté. Az eredmény az alábbi videón látszik: