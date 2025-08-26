Elpusztíthatatlan akkumulátort mutatott be a Magyarországon gyárat építő CATL: nem tud kigyulladni, ez mindent megváltoztat az elektromos autóknál - videó

A jelenlegi statisztikák szerint például akkumulátor tűz miatti gyulladás jut 1000 villanyautóra, mint ugyanannyi hagyományosra – írja a villanyautosok.hu.
A félelmek persze nem teljesen alaptalanok, de úgy néz ki, hamarosan nyugodtan a múlt részének tekinthetjük őket.
Az elektromos autókban a leggyakrabban NMC kémiájú lítiumion-akkumulátorokat alkalmaznak, amelyek rengeteg energiát tárolnak kis helyen, sérülésük esetén pedig ez hatalmas tűz és hő kíséretében távozik.
Hogy a helyzet még rosszabb legyen, az NMC, NCA és hasonló kémiájú lítiumion-aksik katódjában lévő fém-oxidok hő hatására oxigént szabadítanak fel, így az akku saját maga látja el a kulcsfontosságú elemmel a tüzet, ami jelentősen megnehezíti az oltást. Ezért inkább beszélhetünk hűtésről és a tűz terjedésének megállításáról, mintsem a kigyulladt akkucellák eloltásáról – azokat sokszor hagyják csak kiégni.
Ebben jelentős előrelépés volt az LFP kémia, amely vasfoszfát katódja nem generál oxigént egy tűz esetén, és eleve stabilabb, nehezebben gyullad is ki. Sokan a szilárdtest-akkuktól várják a végső megoldást, amelyek a folyékony elektrolit hiányában a tüzet tápláló egyik fő „alkatrészt‟ veszik ki az egyenletből.
De egy másik bimbódzó technológia, a
nátriumion-akkumulátor is hasonló pozitív tulajdonságokkal rendelkezik a tűzbiztonság tekintetében.
Ennek energiasűrűsége persze inkább az LFP-hez mérhető, így egyelőre elsősorban a kis és közepes hatótávolságú autókban, valamint az akkus energiatárolókban találkozhatunk majd vele.
Hogy mennyire is bírja az abúzust, a sérülést és akár a szándékos rongálást is azt most a CATL egy új videón mutatta meg, ahol a már sorozatgyártásban lévő NAXTRA fantázianevű akkucellájukat vetették alá egyre durvább és durvább behatásoknak.
Először „csak‟ egy présgép törte meg a teletöltött akkucellát különböző szögekből, majd jött a híres szöggel átszúrós teszt, ami elvileg rövidre zárja a feltekercselt aktív anyagok minden rétegét és egy hagyományos akkucellában katasztrofális eseményekhez vezet. Amikor erre sem reagált a nátriumion-cella, akkor egy elektromos fúróval estek neki, végül pedig körfűrésszel vágták ketté. Az eredmény az alábbi videón látszik:
