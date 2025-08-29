Ez fájna igazán Magyarországnak: szedheti a sátorfáját a BMW és a BYD, ha ez bekövetkezik

Magyarország versenyképessége ha sok mutatóban is javulásra vár, egy biztosan van, ami már a legjobbak között van a világban, ez pedig adórendszer, amit egy washingtoni elemzőház korábbi kutatása is megerősít. A Tax Foundation 2023-as adó-versenyképességi rangsorában a világ legfejlettebb államait tömörítő 38 OECD-tagország között hazánk a 7. helyen állt legversenyképesebb adórendszerrel rendelkező államként. Ráadásul több értékben még ennél is jobban szerepeltünk: a nemzetközi adózási környezetben a harmadik, a társasági adókulcsban a negyedik, a magánszemélyek adózása terén pedig az ötödik helyre sorolták Magyarországot.

Ez fájna igazán Magyarországnak: elüldözheti a Tisza-adó a BMW-t és a BYD-t / Fotó: Dehir.hu

A vonzó adózási környezet is szempont a nagybefektetéseknél

Mindez nem a véletlen műve, tudatosan évek óta alacsony adókra épít a kormány, ezért csökkentette a társasági adót 9 százalékra és vezetett be egykulcsos adórendszert.

Bár ezek nem szorosan összekötődő adóelemek, de a magyar adórendszert komplex egészként kell értékelni, amelyek megteremtenek egy olyan gazdasági környezetet, ahova a világcégek szívesen fektetnek be. Magyarul, ha nincs a mostani adórendszer, akkor biztosan lemondhattunk volna olyan nagy beruházásokról, mint a BYD, BMW, CATL, vagy a Mercedes.

Ha azt gondolnánk, hogy ezekért a technológiákért nem folyik éles harca világban, óriásit tévedünk, elég csak a régiós országokban szétnézni. Szlovákia, amely a 2000-es években Európa kistigrisének számított a versenyképes adórendszerének is köszönhetően, mára elvesztette a korábbi pozícióit.

A korábbi 19-es rendszerből (19 százalékos áfa,19 százalékos tao, és egykulcsos 19 százalékos szja) mára semmi nem maradt, így fordulhatott elő, hogy 2022-ben éppen északi szomszédunktól sikerült elorozni a CATL több milliárd eurós beruházását.

Ráadásul 2015 óta óriásit fordult a világ, akkor még ők happolták el hazánktól a Land Rover-gyárat, azóta viszont fordult a kocka, miután a BMW is nálunk kötött ki. A vonzó beruházási környezetben tehát óriási szerepe volt az adórendszernek, különösen a társasági adónak, amely 2017 óta 9 százalékos Magyarországon.