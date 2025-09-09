Egymillió magyar bárány lehet a válasz az európai gondokra - érdekes piaci rést azonosítottak a szakértők

Miközben a legeltetésük az erdőtüzek ellen is hasznos fegyver lehet, a kecskék és juhok tenyésztése egész Európában visszaszorulóban van. A rossz hír, hogy ez alól Magyarország sem kivétel, a jó pedig az, hogy az emiatt nyíló piaci rést a magyar juhászok ki akarják használni, ezért a mostani 500-600 ezerről egymillióra kívánják feltornászni a báránylétszámot – mondta a VG-nek Mezőszentgyörgyi Dávid, a Kecske és Juh Szakmai Szervezet ügyvezetője a Farmer Expón.

A piaci résre egymillió bárány lehet a magyar válasz / Fotó: Kállai Márton

Az állattartási kedv megcsappanása mögött az európai fogyasztás visszaesése áll, ami már a hagyományosan sok juhhúst evő spanyoloknál is számottevő, s amit jól jellemez, hogy a pár éve még 12 kilogramm körül alakuló fejenkénti fogyasztás mára évenkénti 10 kilogramm alá esett. Bár a hagyományos birkatartó kunsági régiókban Magyarországon is van példa tíz kiló körüli fogyasztásra, a magyar átlagosan ennek évtizedek óta csak a töredékét eszi, fejenként mindössze húsz dekát. Ez pedig nagyon komoly exportkitettséget jelent a honi termelők számára, ezért a bárányfogyasztás érdemi emelését célzó kampány indult a spanyolokkal közösen.

A növekedést célzó törekvéseket némiképp visszaigazolja, hogy miközben az állatlétszám Ausztráliában és Új-Zélandon is visszaesett, és az utóbbi ország európai piaci jelenléte is mérséklődik, az öreg kontinensen végre megfordulni látszik a juhhúsfogyasztás csökkenő tendenciája.

A honi báránylétszám emelésére alapozott ambiciózus külpiaci elképzeléseknek azonban nem ez adja a legbiztatóbb alapot, hanem a hagyományosan juh- és kecskehúsfogyasztó ázsiai és afrikai országok növekvő lakosságszáma. Ennek alapján ugyanis közép- és hosszú távon is piacbővülést prognosztizálnak az elemzők. Mezőszentgyörgyi Dávid elemzése szerint rövid távon megszerezhető piacnak látszik például Szaúd-Arábia és Jordánia.

India juhai már beelőzték Kínát

A képlet azonban ezzel együtt sem túl egyszerű, mivel az állatlétszám a nagy birkatartó országokban növekszik, a dobogós helyek pedig gyorsan cserélődnek, miközben Magyarországon az anyajuhlétszám már évek óta jóval egymillió alatt van, a vágóállat-termelés pedig évi 500-600 ezer körül.

Az évek óta első helyen jegyzett Kína már öt éve is több mint 165 millió birkát tartott.

Ausztrália több mint 65 millió birkája 2021-ben elegendő volt a harmadik helyhez,

de Nigériában már akkor is több mint 46 millió juhot tartottak,

a sarkukban pedig negyvenmilliót meghaladó állatlétszámmal már akkor is ott volt Irán és Szudán.

A top tízes listára az európai országok közül már akkor is csak Nagy-Britannia fért fel a maga 33,5 millió birkájával. Az első helyen nemrégiben változás volt, az öt éve mintegy 74 millió juhot legeltető s ezzel a lista második helyét elfoglaló India százmilliót jócskán meghaladó állatlétszámával letaszította a trónról Kínát, további térnyerése pedig borítékolható. Ezeknek a mozgásoknak a világpiacra gyakorolt hatása a magyar termelőket sem hagyja érintetlenül, az Ursula von der Leyen által jegyzett Mercosur-megállapodás miatt pedig Európában nem szabad figyelmen kívül hagyni a dél-amerikai közös piac országaiból származó dömpingáru piaci hatásait sem.