Figyelmeztetést küldött a földhivatal: ha nem akarnak tömegjeleneteket, most másképp kell benyújtani a kérelmeket – ez a leggyorsabb ügyintézés

Postai úton és hivatali kapun keresztül javasolt a kérelmek benyújtása a budapesti földhivatalhoz – jelentette be pénteken Budapest Főváros Kormányhivatala. A tájékoztatás szerint a budapesti földhivatalban is elindult az új Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszer (E-ING), amely jelentősen egyszerűsíti majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

Az átállás miatt a személyes ügyfélfogadás a héten szünetel, de a beadványokat postai úton és e-papíron, illetve hivatali kapun keresztül is be lehet nyújtani.

A kormányhivatal jelezte: az elmúlt napok tapasztalatai szerint kevesen éltek ezzel a lehetőséggel, de továbbra is javasolt az ügyintézésnek ezt a módját választani, mert gyors, egyszerű, és el lehet kerülni a megnövekedett ügyfélszám okozta hosszabb adminisztrációs időt.

Korábban felmerültek aggodalmak, hogy az átállás akkor történik, amikor az Otthon Start program is indul szeptember elsején. Azonban az érinett szervek megnyugtatták az ügyfeleket, hogy a 3 százalékos lakáshitel menetrendje nem kerül veszélybe.

Teljesen átalakul az ingatlan-nyilvántartás, új rendszer indul el: egy időre leállnak a földhivatalok Budapesten

Budapest Főváros Kormányhivatala augusztus végén jelentette be, hogy 2025. szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ebben az időszakban is előterjeszthetik az ügyfelek.

Az átállás a már bevált vármegyei gyakorlat szerint, az első héten az ügyfélszolgálat részleges zárva tartása mellett történik. Az átmeneti, egyhetes időszakban az ingatlanügyi hatóság a kérelmeket személyes beadás útján nem, de papíralapon postai úton, valamint elektronikus formában természetesen ezen a héten is fogadja. A rövid egyhetes átállást követően szeptember 8-ától a Budapesten a földhivatali ügyfélszolgálatok újra teljes funkcionalitással működnek.