Teljesen átalakul az ingatlan-nyilvántartás, új rendszer indul el: egy időre leállnak a földhivatalok Budapesten

Budapest Főváros Kormányhivatala 2025. szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ebben az időszakban is előterjeszthetik az ügyfelek.

Teljesen átalakul az ingatlan-nyilvántartás Budapesten / Fotó: Shutterstock

Fontos információ, hogy az átállás első napjaiban, 2025. augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni. Szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

A 2025 nyarán megkezdődött az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer (E-ING) ingatlan-nyilvántartási moduljának fokozatos bevezetése, ezzel a hazai ingatlan-nyilvántartás modernizációja. Ennek köszönhetően 19 vármegye már sikeresen csatlakozott a korszerű E-ING informatikai rendszer ingatlan-nyilvántartási adatbázisához.

Július 25. és augusztus 25. között Magyarország 19 vármegyéjében 459 199 kérelmet nyújtottak be az ügyfelek és 176 526 tulajdonilap-másolatot adtak ki az új informatikai rendszerből.

Fontos változás, hogy szeptember elsejével immár Budapest Főváros ingatlan-nyilvántartása is csatlakozik az új E-ING informatikai rendszerhez, ezzel valamennyi vármegye és a főváros is már az új informatikai rendszer használatával fogadja a kérelmeket.

Így változik az ingatlan-nyilvántartás

Az átállás a már bevált vármegyei gyakorlat szerint, az első héten az ügyfélszolgálat részleges zárva tartása mellett történik. Az átmeneti, egyhetes időszakban az ingatlanügyi hatóság a kérelmeket személyes beadás útján nem, de papíralapon postai úton, valamint elektronikus formában természetesen ezen a héten is fogadja. A rövid egyhetes átállást követően szeptember 8-ától a Budapesten a földhivatali ügyfélszolgálatok újra teljes funkcionalitással működnek.