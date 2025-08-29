Deviza
Teljesen átalakul az ingatlan-nyilvántartás, új rendszer indul el: egy időre leállnak a földhivatalok Budapesten

Budapesten is szintet lép az E-ING szolgáltatás. A főváros is csatlakozik az Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszerhez. Az átállás miatt az ügyintézés szünetel.
VG/MTI
2025.08.29, 11:49
Frissítve: 2025.08.29, 12:08

Budapest Főváros Kormányhivatala 2025. szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszert (E-ING), amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Az új rendszerre történő átállás miatt egy rövid időszakban, 2025. augusztus 29. és szeptember 5. között szünetel a személyes ügyintézés a kormányhivatal földhivatali ügyfélszolgálatain (Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest, XIV. kerület, Bosnyák tér 5.). A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ebben az időszakban is előterjeszthetik az ügyfelek.

Otthon Start program, spórolás, lakás, ingatlan,költségkeret
Teljesen átalakul az ingatlan-nyilvántartás Budapesten / Fotó: Shutterstock

Fontos információ, hogy az átállás első napjaiban, 2025. augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni. Szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

A 2025 nyarán megkezdődött az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer (E-ING) ingatlan-nyilvántartási moduljának fokozatos bevezetése, ezzel a hazai ingatlan-nyilvántartás modernizációja. Ennek köszönhetően 19 vármegye már sikeresen csatlakozott a korszerű E-ING informatikai rendszer ingatlan-nyilvántartási adatbázisához.

Július 25. és augusztus 25. között Magyarország 19 vármegyéjében 459 199 kérelmet nyújtottak be az ügyfelek és 176 526 tulajdonilap-másolatot adtak ki az új informatikai rendszerből.

Fontos változás, hogy szeptember elsejével immár Budapest Főváros ingatlan-nyilvántartása is csatlakozik az új E-ING informatikai rendszerhez, ezzel valamennyi vármegye és a főváros is már az új informatikai rendszer használatával fogadja a kérelmeket.

Így változik az ingatlan-nyilvántartás

Az átállás a már bevált vármegyei gyakorlat szerint, az első héten az ügyfélszolgálat részleges zárva tartása mellett történik. Az átmeneti, egyhetes időszakban az ingatlanügyi hatóság a kérelmeket személyes beadás útján nem, de papíralapon postai úton, valamint elektronikus formában természetesen ezen a héten is fogadja. A rövid egyhetes átállást követően szeptember 8-ától a Budapesten a földhivatali ügyfélszolgálatok újra teljes funkcionalitással működnek.

A fenti dátumot követően az E-ING rendszerbe ütemezetten kapcsolódnak be az egyes modulok:

  • másodikként az ingatlan-nyilvántartási térképi funkciók,
  • majd a földvédelmi, földhasználati és földforgalmi funkciók,
  • ami biztosítja a rendszer a teljeskörű funkcionalitását.

Az elektronikus és a papíralapon történő ingatlan-nyilvántartási kérelembeadás 2026-ban hosszabb ideig párhuzamos szolgáltatásként fog rendelkezésre állni, majd utolsó fázisban befejeződik az elektronikus eljárásra való teljes átállás. A felhasználói tapasztalatok alapján várhatóan ekkortól az ingatlan-nyilvántartási kérelembeadásra már csak elektronikus úton lesz lehetőség.

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartásra való áttéréssel a hazai ingatlan-nyilvántartást támogató informatikai rendszer, illetve az ezt szabályozó jogszabályi környezet európai színvonalon, a modern közigazgatás felé támasztott elvárásoknak megfelelően szolgálja az ügyfeleket, valamint a felhasználókat.

 

