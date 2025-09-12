Deviza
honvédség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
hadgyakorlat

A honvédség éppen azt gyakorolja, hogyan reagáljon, ha megtámadják Magyarországot: 22 ezer katona fogott fegyvert

Az évente megrendezett gyakorlaton tesztelik, hogyan reagálna az ország egy elképzelt katonai támadásra. A honvédelmi miniszter jelezte, hogy a gyakorlatban NATO-partnerországok katonái is részt vesznek.
VG
2025.09.12, 17:32
Frissítve: 2025.09.12, 17:48

Az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat célja, hogy leromlott biztonsági környezetben az állam és a katonák gyakorolják, hogyan tudják megvédeni a magyar állampolgárokat — nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a közmédiának.

honvédség, katonák, honvédelem,katona,háború, fegyver, magyar,
Magyarországon katonák több tízezrei gyakorlatoznak a következő hetekben / Forrás: Facebook, Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A katonák fegyelme elengedhetetlen

Az elmúlt évtizedek legnagyobb léptékű műveletét hajtja végre hazánkban 22 ezer katona. Az Adaptive Hussars 2025 a földön, a vízen és a levegőben is zajlik. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, a magyar emberek védelmében szervezik meg az eseményt. Azt gyakorolják, hogyan tudja az állam megvédeni állampolgárait. Ezt a képességet folyamatosan fenn kell tudni tartani, most ezen dolgoznak – tette hozzá.

Az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltozás óta a legnagyobb katonai gyakorlat Magyarországon, amelyet évek óta terveztek. 2023-ban már volt egy katonai gyakorlat, annak tanulságait feldolgozták, és ez alapján készítették elő a mostani, fiktív szituációra reagáló gyakorlatot.

– hívta fel a figyelmet a miniszer. 

Szimulációk és gyorstesztek

A honvédelmi miniszter kiemelte: azt gyakorolják, hogyan reagálna az ország egy elképzelt katonai támadásra. Jelezte, a gyakorlatban NATO-partnerországok is részt vesznek. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: 

emellett az Adaptive Hussars 2025 összkormányzati gyakorlat, részt vesz benne a hadsereg mellett az adminisztráció és a közigazgatás is, hiszen egy fegyveres támadás esetén a közigazgatásnak is döntéseket kell hoznia. 

Összhaderőnemi gyakorlatról van szó, a Magyar Honvédség összes alakulata, fegyverneme részt vesz benne, körülbelül 22 ezer hivatásos, szerződéses és tartalékos katona hat héten keresztül, az ország több területén gyakorlatozik.

Óriási hadgyakorlat kezdődött Magyarországon: a rendszerváltás óta nem volt ilyenre példa.

A béke a legerősebb fegyverünk

A honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán közölte, hogy a Honvédelmi Minisztériumban fogadta Robert J. Palladinót, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivőjét. Megbeszélésük középpontjában a magyar–amerikai katonai és védelmi együttműködések álltak. Hozzátette: Magyarország számára az Egyesült Államok a biztonság és a védelem területén kiemelt stratégiai partner.

Magyarország világosan és egyértelműen a béke oldalán áll – hálásak vagyunk Trump elnök úr béketörekvéseiért, és támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely a feszültségek csökkentését és a béke helyreállítását szolgálja

– közölte a miniszter.

