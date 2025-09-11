Új német autógyár Magyarországon: indul a sorozatgyártás, annyi lesz a kamion, hogy át kell építeni az úthálózatot – a polgármester bemutatta a terveit

A rádiós beszélgetésben elhangzottak a polgármester tervei a kecskeméti útfejlesztésekről, de kitért az ipari területeken zajló fejlesztésekre és a kerékpárút-beruházásokra is — közölte a Baon.
Egy újabb ipari fejlesztési boom zajlik Kecskeméten, nagyon sok a beköltöző ipari vállalkozás, illetve a meglévők is fejlesztenek. A leglátványosabb a Mercedes második ütemű fejlesztése, amely jó ütemben, a terveknek megfelelően halad.
A próbagyártás elindult az új csarnokokban, és a jövő évben már városunk számára is érezhetővé válnak a szériagyártási sorozatok felfutásából adódó pluszfeladatok. Többek között új munkahelyeket teremtenek, újabb lehetőségek, újabb beszállítók érkeznek a városba
– nyilatkozta Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester.
Kecskeméten tovább élénkül a gazdasági élet, az infrastrukturális beruházások ismét prioritást élveznek a polgármester szerint. „Az elmúlt két évben a lakosságra fókuszáltunk, lakossági útépítések és a lakóterületen lévő útfejlesztések, útstabilizálások, járdaépítések zajlottak. Most egy kicsit nagyobb figyelmet kell fordítanunk újra az ipari területek útfejlesztésére, kereszteződések, csomópontok kialakítására” – tette hozzá.
Megmondták a németek a világnak: Magyarország most fog előzni az autóiparban – megtette, amit a többiek nem tudtak
Az új és bővülő gyárak által látványosan megemelkedett a kamionforgalom is. Ahhoz, hogy a beszállítók meg tudják közelíteni az iparterületet, fontos a megfelelő úthálózat. A megduplázódott forgalomért is az ipari parkok a felelősek, az újabb üzemek, létesítmények beindulásával azonban még tovább emelkedik az áthaladó forgalom.
Óriási a kamionforgalom, amely fokozatosan emelkedik: 2015-ben a déli iparterület környékén, az új iparterületen – ami a Mercedes és a hozzá kapcsolódó beszállítói területeket jelenti, a Daimler út, a Barényi Béla út környezetében – mintegy 3500-as napi autó- és teherforgalom mozgott. Mára ez a szám megközelíti a 6000-et.
A forgalom az újabb üzemek, létesítmények beindulásával két év múlva 9600-ra emelkedhet.
„Ennek érdekében olyan úthálózatot építenénk ki, melynek részei lennének körgyűrű-szélesítési elkerülő utak, illetve a meglévő utak szélesítései, körforgalmak kialakítása, ezekkel próbáljuk majd az áteresztőképességét javítani” – mondta a polgármester.
Ma már az iparterületeknél úgy építik az új utakat, hogy van mellette gyalog- és kerékpárút. A rávezető, központból kivezető vagy a nagyobb lakossági területekről kivezető utak mellett is folyamatosan törekszik az önkormányzat a kerékpárutak megújítására, újak építésére.
